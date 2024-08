Ferrovia Leopoldina deverá se tornar um dos maiores atrativos turísticos do ES

O Governo do Espírito Santo deu mais um importante passo em direção à devolução antecipada da concessão da Ferrovia Leopoldina. O encontro, realizado na última sexta-feira (23) contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos; do secretário de Cultura e Turismo de Viana, Leandro Tedesco; e do representante da VLI, Fernando Kunsch, empresa responsável pela administração da ferrovia.



No encontro, foi destacado o compromisso do Governo do Estado com a revitalização e a reutilização dessa infraestrutura histórica. Abrangendo 257 quilômetros e conectando 11 municípios capixabas, a Ferrovia Leopoldina está prestes a se tornar um dos maiores atrativos turísticos do Estado.



Com o retorno da concessão ao poder estadual, a Setur planeja implementar um projeto de reutilização que transformará trechos desativados em espaços multifuncionais para turismo, cultura e lazer. A iniciativa visa beneficiar diretamente as cidades de Vila Velha, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul.

Propostas

Entre as propostas apresentadas, destacam-se a criação de ciclovias e trilhas para caminhadas ao longo da ferrovia. Além da conversão de vagões em bistrôs temáticos que promoverão a culinária local. A transformação de estações em museus e centros culturais, além da instalação de mirantes e parques lineares.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, ressaltou a importância do projeto. “A devolução da concessão da Ferrovia Leopoldina nos dá a oportunidade de resgatar uma parte importante da nossa história. Ao mesmo tempo em que promovemos o desenvolvimento econômico e cultural das cidades envolvidas. Queremos que cada município se sinta parte desse processo e que juntos possamos transformar trechos da ferrovia em um dos maiores atrativos turísticos do Brasil. Dessa forma, beneficiando não apenas a economia local, mas também preservando o patrimônio e a identidade da nossa região”, pontuou Lemos.