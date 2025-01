Fim de semana de calor? Aproveite as praias do Sul do Espírito Santo

De acordo com a previsão do tempo, o próximo fim de semana será mais uma vez de muito calor nas terras capixabas. Portanto, uma ótima oportunidade para uma pausa relaxante e cheia de beleza. Se você está pensando em escapar da rotina, o sul do Espírito Santo oferece praias incríveis, perfeitas para quem busca sol, mar e tranquilidade.

Leia também: De Norte a Sul, cinco praias incríveis para você se apaixonar no ES

Com um litoral repleto de cenários paradisíacos, essa região é ideal tanto para aventureiros quanto para quem quer apenas descansar com os pés na areia. Então, que tal aproveitar o fim de semana para apreciar as belezas do Espírito Santo?

Sendo assim, o Guia A traz as melhores dicas para aproveitar o fim de semana em grande estilo. Descubra onde curtir as águas cristalinas, provar a culinária capixaba à base de frutos do mar e até explorar cantinhos menos conhecidos que vão fazer do seu feriado uma experiência inesquecível. Prepare a mala, o protetor solar e venha conhecer as joias do litoral capixaba!

Aproveite as praias do Sul do Espírito Santo:

Anchieta

A religiosidade é um dos pontos fortes do município de Anchieta. A cidade abriga o Santuário Nacional de Anchieta, por onde passou o Santo José de Anchieta. A igreja é uma das mais antigas do Brasil, e foi construída no século XVI, um por índios catequizados. Na obra, empregaram-se pedras e blocos de recife presos com argamassa feita com óleo de baleia.

O litoral é outro atrativo forte do município. Anchieta possui 23 praias, entre elas Ubu, com águas calmas e claras e de areia fina e compacta e com arrecifes pela direita.

As praias de Santa Helena, Namorados, Areia Preta e Costa Azul formam o Balneário de Iriri, com mar calmo e águas cristalinas, ideal para passeio em família e prática de mergulho.

Outro destino é a Praia dos Castelhanos com uma larga faixa de areia, ondas fracas, recifes e vegetação rasteira. Quem visita Anchieta também pode conhecer a Praia de Parati com um visual rústico e aconchegante. A praia é ótima para os que gostam de contato com a natureza e descanso.

Como chegar: Saindo de Vitória, seguir pela ES 060 (Rod. Do Sol), passando por Guarapari.

Foto: Divulgação PMA

Itapemirim

Itapemirim é famosa por suas belas praias e gastronomia de frutos do mar. As praias mais procuradas são as Praias de Itaoca, Itaipava e da Gamboa. Outra excelente opção de lazer é a Ilha dos Franceses.

A ilha serve de plano de fundo para os frequentadores das praias e fica localizada a 3 km da costa. O local possui uma paisagem encantadora e é ideal para o mergulho. As visitas à ilha são feitas em escunas nos fins de semana. O trajeto é seguro e possibilita o acesso para visitantes de todas as idades.

A Pedra do Frade e a Freira é uma formação rochosa que, devido a seu formato, se tornou um atrativo à parte. A pedra que pode ser vista da BR 101. O local é muito procurado por praticantes de ecoturismo e aventura.

Como chegar: Itapemirim fica a 122 km da capital, Vitória. O melhor acesso é via BR 101, seguindo pela ES 487.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Itapemirim

Marataízes

Marataízes conta com 25 quilômetros de litoral, com praias que encantam qualquer visitante. A Praia da Barra, com sua larga faixa de areia, propicia calma e é ideal para aquele futevôlei no final da tarde.

A Praia das Falésias é um diferencial de Marataízes, como o próprio nome já diz, a praia conta com falésias que deixam o lugar ainda mais encantador. As Praias da Cruz, Central, Siri, Areia Preta e tantas outras convidam o turista para um refrescante mergulho no mar.

Outra opção famosa em Marataízes é a Lagoa do Siri, que com suas águas calmas e sua estrutura de bares e quiosques atrai visitantes que movimentam o local em dias quentes.

Como chegar: Saindo de Vitória, seguir pela ES 060 (Rod. Do Sol). Na rotatória pegar a BR 101 sentido Rio de Janeiro. Depois seguir pela ES 481.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Marataízes

Presidente Kennedy

O município de Presidente Kennedy, último ao Sul do Estado, fazendo divisa com o Rio de Janeiro, também é forte no turismo de sol e praia. A Praia de Marobá encanta pelo seu clima aconchegante e bucólico. Castanheiras e falésias compõem o visual incrível deste destino.

A Praia das Neves é uma das mais procuradas e agrada pelo seu mar calmo e águas claras. O que combina com a paz da Igreja das Neves, construída no século XVII.

Como chegar: Saindo de Vitória, seguir pela ES 060 (Rod. Do Sol). Na rotatória pegar a BR 101 sentido Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação / Setur