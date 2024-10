Fora da Rua do Lazer, descubra 3 atrações imperdíveis em Domingos Martins

Domingos Martins – ES coleciona atrativos e atrai turistas de diversas partes do mundo. Assim, muita gente vai para a cidade em busca das belezas naturais e delícias gastronômicas. Aliás, entre as principais atrações está a Rua do Lazer, que é cheia de opções de lojas e restaurantes. Todavia, para além desta rua, Domingos Martins tem outros diversos pontos que merecem ser conhecidos. Confira!

3 atrações imperdíveis em Domingos Martins:

Fábrica de biscoitos Kebis: Os biscoitos Kebis são fabricados desde 1994 e carregam a tradição dos deliciosos produtos com sabor 100% natural. Em várias regiões do estado é possível encontrar os biscoitos da marca, além de serem encontrados também no site oficial, no mercado livre, entre outros. Todavia, há alguns tipos dos produtos só são vendidos na loja da fábrica.

Então, na loja você pode fazer a degustação dos biscoitos Kebis e experimentar vários tipos diferentes. Entre os sabores que são exclusivos da fábrica, tem biscoito de nozes com chocolate, laranja, recheado de nutella e muito mais. Além disso, a entrada é gratuita e você só paga pelo que levar para casa. O espaço da loja fica localizado ao lado da fábrica e também conta com cafés e outras bebidas.

Rua das Flores: Localizada ao lado da praça principal, a Rua das Flores é mais recente do que a tradicional Rua do Lazer, que já funciona há vários anos na cidade. Como o próprio nome já diz, a Rua das Flores é toda florida, decorada, e tem opções de lojas, soverteria e também ateliê de arte. O local é ideal para quem gosta de fotos e dependendo do dia pode estar recebendo alguma programação festiva. Para acompanhar as novidades e atrações deste lugar em Domingos Martins, você pode conferir o Instagram @ruadaslores.espacodm.

Loja Sister: A loja Sister está localizada no Centro de Domingos Martins – ES. Com uma decoração cheia de detalhes, a Sister tem vários ambientes “instagramáveis” que fazem a alegria de quem gosta de fotos.

O teto da loja é cheio de espumas que parecem um céu com nuvens de algodão. Além disso, logo na entrada tem uma piscina de bolinhas rosas, boias decorativas e outros objetos delicados. Cada detalhe compõe o ambiente charmoso, que parece até uma atração turística de Domingos Martins. E toda esta decoração linda tem a ver também com os produtos vendidos na loja. A Sister é especialista em itens de maquiagens; sendo assim, você vai encontrar uma enorme variedade de produtos e de marcas.