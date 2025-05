Gruta do Limoeiro: descubra os segredos da maior caverna do ES

A Gruta do Limoeiro, localizada a cerca de 15 km do centro de Castelo, no Espírito Santo, é um dos tesouros naturais e arqueológicos mais fascinantes do estado. Considerada a maior caverna capixaba, destaca-se por seus impressionantes salões internos, formações rochosas únicas e um rico legado histórico que remonta a milhares de anos.

Com uma entrada imponente formada por um paredão de 30 metros de altura e uma abertura de 40 metros de largura, a Gruta do Limoeiro abriga diversas galerias e salões adornados por estalactites e estalagmites que encantam os visitantes. Um dos destaques é a “Pedra do Sino”, uma formação que, ao ser tocada, emite um som metálico, lembrando o toque de um sino.

Além de sua beleza natural, a gruta possui grande importância arqueológica. Pesquisas realizadas na década de 1970 pelo arqueólogo Celso Perota revelaram vestígios de ocupação humana datados de aproximadamente 4.500 anos. Inclusive esqueletos e artefatos cerâmicos, o que evidencia que povos indígenas já habitavam o local desde tempos remotos.

Foto: Vitor Jubini / Divulgação MTur

Visite a Gruta do Limoeiro

A Gruta do Limoeiro está aberta à visitação de terça a domingo, das 9h às 16h. Profissionais capacitados realizam as visitas guiadas, garantindo uma experiência segura e informativa. O ponto de partida é o “Paiol da Gruta”, centro de visitantes que oferece informações, produtos locais e artesanato. Para agendar sua visita, entre em contato pelo telefone (28) 99986-1542.

Dicas

Equipamento: O local fornece capacetes e lanternas para garantir a segurança durante o percurso.

Roupas: Use roupas confortáveis e calçados adequados para caminhada em terrenos irregulares.

Respeito à Natureza: Evite tocar nas formações rochosas e não deixe lixo no local, preservando o ambiente para as futuras gerações.

A Gruta do Limoeiro é mais do que uma caverna; é um portal para o passado, oferecendo aos visitantes uma combinação única de aventura, beleza natural e história. Se você busca uma experiência enriquecedora no Espírito Santo, não deixe de incluir este destino em seu roteiro.

