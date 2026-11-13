Guarapari além das praias: conheça os chalés em meio às montanhas

Quem pensa em Guarapari logo imagina praias, sol e movimento. Mas o município também guarda um cenário diferente, em meio às montanhas e cercado de verde. Na Rota da Ferradura, os Chalés Figueira oferecem uma alternativa para quem deseja descansar, aproveitar o clima mais ameno e ficar em contato com a natureza, sem se afastar tanto do litoral.

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A hospedagem fica na região de Jaboti, a aproximadamente cinco quilômetros do trevo de Guarapari e a 10 quilômetros das praias da cidade. A localização permite combinar momentos de tranquilidade nas montanhas com passeios pelo litoral.

O espaço conta com três opções de acomodação: os chalés Buenos Aires e Boa Esperança e a Cabana Sossego da Rota. As duas primeiras unidades têm cama queen, banheiro privativo com banheira de hidromassagem, piscina privativa e deck com vista para as montanhas. Também oferecem ar-condicionado, frigobar, cooktop, micro-ondas e utensílios de cozinha, além de roupas de cama e banho.

A Cabana Sossego da Rota tem uma estrutura diferente, com cozinha completa equipada com geladeira, fogão, forno, air fryer, liquidificador e utensílios para o preparo das refeições. A acomodação também conta com dois aparelhos de ar-condicionado, duas TVs, cama de casal e sofá-cama, além de itens para banho, como roupões, espuma e sais.

Um destino para dias frios ou ensolarados

A proposta é aproveitar a hospedagem em diferentes épocas do ano. Nos dias de chuva e temperaturas mais baixas, a hidromassagem, a vista das montanhas e o aconchego das acomodações são um convite para desacelerar. Quando o sol aparece, o deck e a piscina privativa entram no roteiro, enquanto as praias continuam a uma curta distância de carro.

Outro atrativo é a proximidade com estabelecimentos da própria Rota da Ferradura. A Casa da Figueira Café e o Armazém da Figueira ficam a cerca de 800 metros da hospedagem, e a região também reúne opções de restaurantes.

Para quem pretende organizar a estadia, os chalés estão disponíveis para reservas durante a semana e aos fins de semana.

As informações sobre as acomodações, fotos e reservas estão disponíveis no site oficial dos Chalés Figueira e no Instagram @chalesfigueira. O contato para reservas também pode ser feito pelo WhatsApp (27) 99869-0749.