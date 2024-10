Guarapari tem igreja histórica ao lado de praias famosas

Você sabia que além das belas praias, Guarapari – ES também tem uma igreja que, além de linda, guarda muita cultura e história?! Então, é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizada no Centro da cidade. A igreja fica bem próxima de famosas praias da região, como a Praia das Virtudes e a Praia das Castanheiras. Sendo assim, o acesso é bem fácil.

Quem passa por fora, já se encanta com a beleza da igreja. A construção azul e branca chama atenção com as portas e janelas todas revestidas com conchas do mar. Além disso, a parte interior da igreja pode ser vista através de uma grade e também guarda belezas como grandes esculturas católicas.

História

O edifício foi construído na antiga aldeia do Rio Verde – Atual Guarapari- em 1585, pelo Padre José de Anchieta. Este templo foi dedicado primeiramente à Sant’ Ana e depois de aproximadamente 170 anos, em virtude de políticas jesuíticas, passou a homenagear Nossa Senhora da Conceição. Já em 1760, a igreja ficou abandonada devido à expulsão dos jesuítas, o que resultou em sua decadência.

No ano de 1880, recebeu sua primeira restauração que conferiu detalhes da arquitetura neo-barroca à fachada, essa intervenção ocorreu graças à preocupação do Governo do Estado em preservar o prédio. Assim, em 1970, foi tombada pelo IPHAN como patrimônio nacional. Contudo, em 1972, passou por outra obra de restauração que resgatou a cobertura, forros e pintura geral. (Fonte: Prefeitura Municipal / ipatrimonio.org)

📍 Ladeira Salvador Souza, 1585 – Centro, Guarapari – ES, 29200-090