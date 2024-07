Hotéis e pousadas preparam mimos para hóspedes durante a Festa do Morango

Com a chegada do inverno, as montanhas capixabas se transformam em um refúgio aconchegante para quem tem em vista escapar da rotina e se conectar com à natureza. As temperaturas amenas, entre 10 °C e 25 °C, criam um clima perfeito para relaxar e aproveitar as belezas da região, como as paisagens montanhosas, as festas e a culinária local.

Domingos Martins, a apenas 45 minutos de Vitória, é um dos destinos mais procurados nesta temporada. A cidade oferece diversas atrações, como festivais que celebram a cultura e o inverno das montanhas. Entre eles, se destaca a Festa do Morango, que acontece em Pedra Azul, de 2 a 4 agosto, e atrai visitantes de todo estado.

Reservas

Com a proximidade do evento, hotéis e pousadas da região estão se preparando para receber os visitantes. A expectativa é que a ocupação dos quartos seja superior a dos anos anteriores, impulsionada pela popularidade do evento e pela beleza da região montanhosa durante o inverno.

E a procura para o fim de semana da festa é ainda maior. E em alguns locais, os hóspedes serão recebidos com agrados, como geleia da fruta e biscoitos. Além disso, no café da manhã não faltarão opções com morangos.

O evento celebra a farta produção local da fruta e oferece uma variedade de delícias à base de morango, como tortas, doces, sucos e licores. Além disso, a festa conta com diversas atrações culturais, gastronômicas e musicais.

A Pousada e Bistrô Altoé da Montanha, em Venda Nova do Imigrante, já observa um aumento nas reservas para a Festa do Morango. “Temos disponibilidade ainda, mas a procura está crescendo. No fim de semana da festa, os hóspedes serão recebidos com mimos no quarto”, afirma o gestor da pousada, Pedro Altoé.

A Pousada Lusitânia, em Pedra Azul, também está otimista para o festival. Para oferecer uma experiência gastronômica única aos visitantes, a pousada está introduzindo novos pratos e sobremesas à base de morango em seu restaurante. “Esperamos alcançar ocupação total durante a Festa do Morango”, comenta Luiza Delarmelina, dona da pousada.

Além de impulsionar a economia local, a Festa do Morango também fortalece a identidade cultural da região. “A festa é um ponto de encontro para a comunidade e turistas, promovendo uma troca rica de experiências e fortalecendo os laços culturais e econômicos”, ressalta Andreia.

A festa

A programação dos três dias inclui uma variedade de shows musicais, com destaque para o show da cantora Luiza Andrade, da banda Evidence e de Priscila Ribeiro, além de apresentações culturais, feiras de artesanato e uma rica oferta de pratos da culinária local. A atração principal do evento é a tradicional torta gigante de morango. Os ingressos estão disponíveis entre R$ 20 a R$ 40 para entrada inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (02), dia da eleição da rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.

A realização do evento é da Associação Festa do Morango (Afemor), com patrocínio do Sicoob, Sebrae, Selita, Sicred e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). O apoio é da prefeitura de Domingos Martins e da Comunità Italiana.

Foto:Divulgação

Serviço – 34ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Quando: 2 a 4 de agosto

Ingressos (inteira): dia 02 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 03 (sábado) – R$ 20,00 até 17h e R$ 40,00 a partir de 19h; dia 06 (domingo) – R$ 20,00.

OBS: a meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação.

Onde comprar: https://tiketo.com.br/evento/1615

Site oficial: www.festadomorango.com.br

Programação:

Sexta-feira (02/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Musical Noi Siamo La Storia

21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Sábado (03/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com André Violette

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues

22h – Show com Luiza Andrade

00h – Show com Banda Evidance

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Priscila Ribeiro

19h – Encerramento da festa