Igreja dos Navegantes: cartão-postal com vista de tirar o fôlego

Quem visita Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, encontra muito mais do que belas praias. No alto de um morro encantador, a charmosa Igreja Nossa Senhora dos Navegantes chama a atenção pela sua beleza arquitetônica. E também por ser um verdadeiro cartão-postal da cidade.

Construída em 1945, em alvenaria de pedras, a igreja é um daqueles lugares que carregam fé, história e uma energia especial. Mas o que realmente conquista os visitantes é o visual incrível que o local proporciona.

Do alto, o Mirante 360° ao redor da igreja entrega um presente inesquecível: uma vista panorâmica de encher os olhos. Dessa forma, é possível contemplar toda a beleza da Praia da Ponta da Fruta, a calmaria da Praia da Baleia e ainda parte da cidade de Vila Velha. Um verdadeiro espetáculo da natureza que rende fotos incríveis e momentos de paz e contemplação.

Foto: Terra Capixaba

Além do visual deslumbrante, o local também é palco de importantes celebrações religiosas. Todo ano, fiéis e turistas se reúnem com muita fé e tradição para as festas de São Pedro, no dia 29 de junho. E ainda de Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 2 de fevereiro.

Seja para um passeio turístico, um momento de conexão espiritual ou simplesmente para curtir um pôr do sol inesquecível, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes é parada obrigatória em Vila Velha. Então, prepare a câmera, o coração e deixe-se encantar por esse cantinho mágico do Espírito Santo!

Leia também: Praias paradisíacas que vão te surpreender no Sul do Espírito Santo