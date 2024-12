Igrejinha a 800 metros de altitude encanta turistas em Aracruz

Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, é um município rico em diversidade cultural e beleza natural. A natureza exuberante da região também chama a atenção. E um dos melhores lugares para apreciar essa beleza é a Igrejinha de Monte Serrat. Construída em 1931, a igrejinha, também conhecida como “Igreja no Morro do Pelado”, é uma pequena ermida que encanta tanto pela história quanto pela vista deslumbrante que oferece aos visitantes.

Leia também: Descubra a Barra do Sahy: o paraíso do litoral Norte do Espírito Santo

Com capacidade para apenas cinco pessoas em pé, a igreja é um exemplo de simplicidade e resistência. Construída em alvenaria com paredes grossas, resistindo ao tempo e aos elementos naturais. Localizada a cerca de 10 km da sede do município, a Igrejinha de Monte Serrat está a aproximadamente 800 metros de altura. Dessa forma, oferece uma das melhores vistas panorâmicas da cidade.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Vista privilegiada

O acesso até o pé do morro é fácil, feito por carro, mas para chegar ao topo é necessário enfrentar uma caminhada rústica e íngreme. O trajeto, que inclui pequenas bicas e um contato direto com a natureza, recompensa o esforço com uma vista espetacular do mar, do relevo e do verdejante vale de Aracruz.

A caminhada até o topo proporciona uma experiência imersiva na natureza. Com o som dos pássaros e o frescor da vegetação nativa ao longo do caminho. Chegar ao topo é um verdadeiro prêmio para quem busca tranquilidade e um cenário de tirar o fôlego. A entrada para o local é gratuita. Dessa forma, a visita é uma ótima opção para quem deseja explorar Aracruz sem custos, mas com muita riqueza de paisagens.

Assim, visitar Aracruz é uma verdadeira viagem ao coração de uma cidade onde a cultura e a natureza se encontram de maneira única. Seja para conhecer a história por trás da Igrejinha de Monte Serrat, para curtir a vista panorâmica ou para explorar as aldeias indígenas e a rica herança cultural da região, Aracruz oferece aos turistas uma experiência completa e inesquecível.