Ilha brasileira é eleita uma das 10 melhores do mundo em prêmio internacional

Uma ilha brasileira ficou entre as 10 melhores ilhas do mundo no renomado prêmio da Condé Nast Traveller. Do Brasil à Indonésia, o ranking revela os refúgios insulares preferidos dos leitores da revista de viagens norte-americana.

Nesta edição, o “Readers’ Choice Awards” 2024 (Prêmio da Escolha do Leitor, em tradução livre) recebeu mais de 575 mil votos de turistas do mundo inteiro para chegar ao resultado. Os participantes votaram em destinos, hotéis, resorts, empresas de cruzeiros e outras categorias, para eleger os melhores do turismo mundial.

As 10 melhores ilhas do mundo:

Dentre tantas ilhas incríveis pelo mundo, algumas delas se destacaram pela visão dos leitores viajantes.

Podendo receber pontuações de 0 a 100, o disputado top 10 conta com destinos que tiveram notas a partir de 95,24. Por isso, as melhores ilhas do mundo também garantiram o primeiro ou segundo lugar no seu continente ou região!

1º – Bahamas (pontuação 99,51)

Com uma nota quase perfeita, as Bahamas levaram o prêmio de 2024 como a Melhor Ilha do Mundo e a Melhor Ilha do Caribe e Atlântico! Na verdade, as Bahamas são um arquipélago de mais de 700 ilhas de areia branquinha e águas cristalinas em diversos tons azul-esverdeados.

O paraíso de intensa vida marinha e repleto de belezas naturais pode ser admirado em passeios de barco, mergulhos e atividades como o snorkeling. O destino tem ainda um povo animado e acolhedor!

2º – Maldivas (pontuação 99,29)

As Ilhas Maldivas também ganharam o 1º lugar de Melhor Ilha da África e Oceano Índico

3º – Ilha Hilton Head, Carolina do Sul, Estados Unidos (pontuação 98,10)

A Ilha Hilton Head também ganhou o 1º lugar de Melhor Ilha da América do Norte.

4º – Seychelles (pontuação 98,10)

A Ilha Seychelles também ganhou o 2º lugar de Melhor Ilha da África e Oceano Índico.

5º – Fiji (pontuação 96,51)

Fiji também ganhou o 1º lugar de Melhor Ilha da Australásia e do Pacífico Sul.

6º – Bali, Indonésia (pontuação 95,71)

A grande ilha de Bali também ganhou o 1º lugar de Melhor Ilha da Ásia.

7º – Phú Quoc, Vietnã (pontuação 95,36)

Phú Quoc também ganhou o 2º lugar de Melhor Ilha da Ásia.

8º – Maui, Havaí, Estados Unidos (pontuação 95,71)

Maui também ganhou o 2º lugar de Melhor Ilha da América do Norte.

9º – Jersey (pontuação 95,29)

Jersey também ganhou o 1º lugar de Melhor Ilha do Reino Unido.

10º – Fernando de Noronha, Brasil (pontuação 95,24)

Foto: Bruno Lima / MTur

Garantindo o 10º lugar no ranking das Melhores Ilhas do Mundo e o 1º lugar como Melhor Ilha da América Central e do Sul, Fernando de Noronha representou o Brasil de forma incrível no ranking mundial.

A ilha conseguiu nota 95,24 na avaliação dos viajantes, pelas suas paisagens e infraestrutura. Sua pontuação foi maior do que a ilha portuguesa Madeira, que teve 90,31 pontos e foi eleita como a Melhor Ilha da Europa. Sem contar que quase empatou com a Melhor Ilha do Reino Unido, Jersey (95,29 pontos).

Segundo a revista, o diferencial do lugar é permitir que o viajante deixe as praias movimentadas, como no Rio de Janeiro e São Paulo, para curtir muitos mergulhos em águas limpas, fazer trilhas para admirar a fauna e flora, além de poder ver o nascer do sol sobre o oceano.

Considerado Patrimônio da Humanidade protegido pela Unesco, o arquipélago pernambucano é “uma coleção dos grandes hits da mãe natureza”, segundo a publicação.

Fonte: Melhores Destinos