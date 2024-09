Itaúnas vai ganhar memorial da vila histórica, mirante do pôr do sol e tirolesa

Memorial da antiga vila histórica, mirante do pôr do sol, tirolesa, pousadas e restaurantes. Essas são algumas das novas atrações do Parque Estadual de Itaúnas (PEI), após a concessão. Concluídos os estudos iniciais, as projeções dos atrativos do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo (PEDUC), que prevê a concessão de seis parques estaduais foram finalizadas.

Em Itaúnas, o projeto foi dividido em cinco polos distintos. O primeiro engloba a região do Hotel Barramar, projetado pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, e que ainda depende de ampliação da área do parque. O segundo reúne intervenções na antiga foz do Rio Itaúnas. Em seguida, estão previstos uma série de atrativos na zona da sede do parque. Também haverá intervenções no Polo da Trilha dos pescadores e, por fim, na Praia do Riacho Doce.

“As intenções de manejo representam apenas 0,02% da área total do PEI. Ou seja, os impactos são mínimos e amplamente superados pelos benefícios socioculturais e econômicos previstos pelo projeto. O projeto é de grande importância para a valorização das tradições locais, educação ambiental, turismo sustentável e geração de renda, alinhando-se aos objetivos de conservação e uso público do parque”, avalia o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Felipe Rigoni.

Novas atrações em Itaúnas

Nos dois primeiros polos, destaque para a construção de duas novas pousadas – cada uma com 15 quartos, além de restaurante de apoio, piscina flutuante e caminho com trilha suspensa. Também está previsto estacionamento com 200 vagas.

A área da sede será totalmente revitalizada com novo escritório e alojamento com 16 leitos para as equipes do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema). Além disso, haverá criação de portaria, centro de visitantes e apoio para barcos. A antiga Vila de Itaúnas ganha memorial histórico, com revitalização da tradicional Casa de Tamandaré, além de cafés e lojas para os turistas locais.

O polo ganha mirante próximo às dunas, com garantia de acessibilidade, café e loja. Da torre haverá a saída da tirolesa para a praia – atrativo que contemplará os amantes do turismo de aventura. Por fim, o pavilhão das barracas receberá estrutura única com quiosques a uma distância permitida e segura da orla da praia.

O Polo da Trilha dos Pescadores ganha Centro de Educação Ambiental, além de pousada com 15 quartos e restaurante. Por fim, a Praia do Riacho Doce ganha mais um restaurante com estrutura de lazer para garantir conforto aos turistas. Importante ressaltar que o projeto prevê contrapartidas ambientais para o concessionário que administrar o parque, como programas de conservação da fauna e da vegetação nativa, monitoramento e combate a incêndios e gestão de resíduos e efluentes.

“Faremos a realocação das barracas de praia com método construtivo, que evite impacto à restinga e permita a recuperação da vegetação. Também previmos a revitalização da Casa do Tamandaré, criando experimentação turística aliada à conscientização e resgate histórico e cultural do parque. Por fim, criamos programas de conservação com ênfase na fauna marinha e no controle de espécies exóticas, como a acácia e o bagre africano”, ressalta Rigoni.

PEDUC

Criado por meio do Decreto nº 5409-R, o PEDUC tem o objetivo de fomentar a sustentabilidade dos parques estaduais por meio do desenvolvimento de atividades turísticas e econômicas. O programa prevê dez vezes mais recursos do que o atual investimento do IEMA, além de 10 mil empregos diretos e indiretos no entorno dos parques.

Seis Unidades de Conservação integram o programa e passam por modelagem para concessão. São eles: Cachoeira da Fumaça (PECF), Forno Grande (PEFG), Mata das Flores (PEMF), Pedra Azul (PEPAZ), Itaúnas (PEI) e Paulo Cesar Vinha (PEPCV). A expectativa é que o leilão ocorra no próximo ano.