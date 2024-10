Já ouviu falar? Confira 4 praias pouco conhecidas em Guarapari

Guarapari – ES é uma cidade amada por turistas de todo o Brasil. Assim, principalmente entre os capixabas e os mineiros, as praias de Guarapari são famosas e muito frequentadas. Todavia, existem diversas praias que não são tão populares quanto a Areia Preta, Castanheiras e Praia do Morro, por exemplo. Contudo, até as praias mais afastadas da cidade podem guardar belas paisagens.

Confira abaixo 4 praias poucos conhecidas em Guarapari:

Praia de Guaibura

Nome derivado do Tupi-Guarani: GUA=enseada, lagoa e IBURA=água que segue, fonte, manancial. Portanto, significa enseada que surge. Ela fica no final da Praia do Riacho, na Região da Enseada Azul, em Nova Guarapari. Além disso, o local tem uma aldeia de pescadores, é ótima para quem gosta de tranquilidade. A infraestrutura conta com restaurantes.

Praia do Morcego

Uma pequena enseada com um incrível visual, cercado por rochas e piscinas naturais. Ambiente para quem procura tranquilidade e contato direto com a natureza. Possui águas calmas e rasas, indicado para crianças.

Praia Recanto da Sereia

Localizada na Rodovia do Sol, sentido Vila Velha, esta praia marca a divisa entre municípios e é conhecida por seu mar aberto e águas agitadas, ideais para a prática de esportes como o surf. Com uma extensa faixa de areia dourada, é um destino popular entre surfistas e amantes de esportes aquáticos.

Praia da Onça

A Praia da Onça está bem próxima à famosa Praia do Morro. Localizada no final da Praia da Cerca, esta praia é cercada por vegetação nativa e algumas pedras que a separam das demais. Para chegar, basta seguir uma pequena trilha. É um destino ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.

Fonte: Prefeitura de Guarapari