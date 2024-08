Maior circuito de tirolesas da América Latina é inaugurado no ES

No último sábado (17), o maior circuito de tirolesas da América Latina foi inaugurado em Pancas – ES. O circuito tem aproximadamente três quilômetros de extensão – uma com 2.100 metros e outra com 900 metros de extensão. O ponto mais alto tem cerca de 400 metros de altura e a velocidade para a descida é de até 120 km/h.

O Governo do ES fez a inauguração em parceria com a Prefeitura, buscando atrair pessoas que gostam de aventura para a região. O espaço também recebeu uma praça e um quiosque. De acordo com o governador do estado, Renato Casagrande, a paisagem do complexo é sem igual! Em um vídeo divulgado por ele, dá pra ver o cenário de um mar de montanhas embaixo dos cabos.

Além disso, o espaço conta com área de alimentação interna, deck externo, banheiros masculino e feminino e também para pessoas com necessidades especiais. Sendo assim, o circuito de tirolesas é uma opção de lazer para as famílias de Pancas – ES e também um empreendimento para atrair turistas de fora.

Funcionamento

Por enquanto, a administração do circuito de tirolesas está sendo feita pela Prefeitura de Pancas. Para utilizar é necessário ir até o local e ver a disponibilidade de vagas para o passeio em cada dia. Contudo, a ideia é que posteriormente alguma empresa assuma o complexo turístico e faça a divulgação sobre o funcionamento.

📍 Bairro Nelson José Grobério, Pancas – ES