Paisagem capixaba viraliza e é compartilhada por Elon Musk. Entenda

Um desenho criado pelo ilustrador capixaba Genildo Ronchi viralizou na internet. A charge ficou tão famosa que foi compartilhada até pelo bilionário Elon Musk, dono do antigo Twitter. Contudo, mesmo com a fama do desenho pelo mundo, o que muita gente não sabia é que a paisagem ilustrada é real e fica aqui no Espírito Santo.

A estrada que serviu de inspiração para o ilustrador fica em Venda Nova do Imigrante – ES, no km 100 da BR 262. Sendo assim, quem vai de Vitória para Minas Gerais, por exemplo, passa por lá, e vice-versa.

O desenho retrata dois homens dentro de um mesmo ônibus; um deles está olhando para o lado da estrada onde há um paredão obscuro de pedras. Todavia, o outro está olhando para o lado oposto, onde há uma linda paisagem de montanhas.

A charge se chama “Escolha o lado feliz da vida” e ganhou alterações e novas versões na internet. Contudo, a mesma segue fazendo sucesso e sendo cada vez mais compartilhada. A mensagem do capixaba Genildo é basicamente: “Todo copo tem uma parte cheia e outra vazia. Nós escolhemos para qual olhar.”

Agora você já sabe que pode conhecer este cenário ao vivo e a cores durante alguma viagem que passe por esta estrada capixaba!

📍 Vista da Fenda – Venda Nova do Imigrante – ES