Maior complexo de lazer da América Latina com parques temáticos e resort será aberto no Brasil

A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar o maior complexo de lazer da América Latina! Batizado de “Imagine”, nome de uma das mais famosas músicas de John Lennon, o espaço vai funcionar sob administração da Rock World, empresa que gerencia o Rock in Rio. Entre as atrações, está um parque com montanha-russa temática do Iron Maiden, além de anfiteatro, museu e até um resort. Confira a seguir tudo o que sabemos até agora!

Novo complexo de lazer no Brasil

O endereço do novo espaço “Imagine” é o Parque Olímpico, onde acontece o Rock in Rio a cada dois anos na Zona Oeste do Rio. A ideia é que sejam ao menos 10 áreas voltadas ao entretenimento, com parque de diversão, polo gastronômico, museu, anfiteatro e até um resort.

“Imagine” terá ao menos 10 novos espaços de diversão

A princípio, a previsão é que o complexo esteja funcionando em janeiro de 2028. Contudo, desde a apresentação do projeto ele já é considerado o “maior complexo de entretenimento da América Latina”.

Na área do parque de diversão, a organização do Imagine já adiantou que os visitantes irão encontrar entre as atrações uma montanha-russa temática do Iron Maiden. Dessa forma, o brinquedo ganhou o nome de “Iron Mountain” e terá a imagem do famoso mascote da banda conhecido como Eddie, com efeitos especiais de luzes, fogo e água no percurso.

Montanha-russa temática do Iron Maiden está entre as atrações

A tematização do parque será de acordo com personagens de uma “galáxia distante”, que levarão mensagens de amor e sustentabilidade de forma lúdica, de acordo com o comunicado.

De acordo com o anúncio, o parque terá quase 60 mil metros quadrados, ao todo. Assim, vai contar também com outras atrações como roda-gigante e teleférico, mas ainda divulgaram os detalhes.

Resort

Além disso, o projeto contempla também um resort de luxo, que terá 30 mil metros quadrados e 750 apartamentos integrados ao complexo. O projeto aponta ainda piscinas nas varandas dos quartos com vista para o parque, muito legal!

Haverá ainda um anfiteatro com capacidade para 40 mil pessoas e um museu dedicado aos Jogos Olímpicos 2016. Além de um parque em homenagem a Rita Lee, um espaço com experiências imersivas, polo gastronômico, pista de patinação no gelo, e muito mais!

Por fim, outro ponto positivo é que, agora o Rock in Rio terá um espaço físico fixo. Totalizando 385 mil metros quadrados e capacidade para 100 mil pessoas. A estrutura, é vista com bons olhos para festivais e shows internacionais e, por isso, será aproveitada para outros grandes eventos na cidade.

