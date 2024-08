Maior estátua católica do mundo será construída no Brasil – e terá o dobro do tamanho do Cristo Redentor!

Está sendo construído em São Miguel Arcanjo, cidade localizada a 180 km de São Paulo, um monumento de 70 metros de altura em homenagem ao mesmo santo que dá nome a cidade. Quando concluída, essa será a maior estátua católica do mundo, superando inclusive o Cristo Redentor, que possui 38 metros de altura. A previsão de inauguração é para 2026.

Inicialmente, a estátua estava planejada para ter 58 metros, mas, após uma revisão do projeto, o escultor Markus Moura ampliou a estrutura. Agora com 32 metros a mais do que o Cristo Redentor, o novo monumento também irá ultrapassar a estátua de Santa Rita de Cássia, no Rio Grande do Norte, que atualmente tem o recorde de maior estátua católica do mundo, com 56 metros.

A atração fará parte do Complexo Religioso Gruta do Arcanjo, que será dedicado ao turismo religioso e terá uma estrutura completa para acolher os visitantes.

Além da imponente estátua de São Miguel Arcanjo, que contará também com um mirante, o complexo terá uma praça para missas campais com capacidade para 12 mil pessoas. Além de praça de alimentação, museu, sala de milagres, igreja, capela, joalheria, e uma estrutura de cozinha e refeitório. Por fim, o local também vai inaugurar um auditório, onde serão realizados eventos e celebrações religiosas.

A construção desta gigantesca estátua reforça a importância da cidade como destino de peregrinação. Além disso, pretende projetar o município para ser um dos polos de turismo religioso do país.

Fonte: Melhores Destinos