Maldivas no Brasil?! Conheça a deslumbrante Ponta do Alcaíra

Não é segredo que Arraial do Cabo é um paraíso do Brasil. Com suas belíssimas praias, o município foi apelidado de “Caribe brasileiro”. Uma outra comparação também é feita com as ilhas Maldivas, principalmente em um ponto específico da região: a Ponta do Alcaíra.

Localizada na Lagoa de Araruama, a Ponta do Alcaíra fica a 20 minutos de Arraial do Cabo. Para chegar ao local é necessário passar por uma estrada com areia fofa, então o ideal é ir com um guia que faz passeios de Buggy. Aliás, @caravelos e @soarestur.arraial são algumas opções.

Este lugar é um verdadeiro cenário dos sonhos. Duas praias de águas cristalinas se encontram e no meio é formado um caminho de areia branca. Contudo, para o banco de areia ficar visível na Ponta do Alcaíra, a maré precisa estar baixa.

Sendo assim, ao chegar lá e encontrar a maré baixa, você poderá percorrer toda a faixa de areia a pé, sem dificuldades, por mais de 700 metros com água em ambos os lados. Este destino especial também é conhecido como “Arubinha” ou Ponta do Acaíra.

Distância

Cachoeiro de Itapemirim – ES X Arraial do Cabo – RJ: 328 km

Vitória – ES X Arraial do Cabo – RJ: 445 km

Rio de Janeiro – RJ X Arraial do Cabo – RJ: 164 km