Monte Redentor revela belezas escondidas e o novo potencial turístico no ES

Em meio à neblina e ao frio de zero grau, o Monte Redentor, a 1.700 metros de altitude, revelou toda a sua imponência para quem encara a subida até o ponto mais alto de Alfredo Chaves, no distrito de São Bento de Urânia. A trilha, cercada por mata nativa e sons da fauna silvestre, vem se consolidando como uma das experiências mais marcantes de turismo de aventura do Espírito Santo.

A caminhada, que começa cedo, com o nascer do sol filtrado pela neblina e o canto das arapongas, foi feita no último fim de semana pela equipe da Secretaria de Comunicação Social de Alfredo Chaves. Guiados pelos moradores Jandir Gratieri e Ivan Pianzoli, eles percorrem cerca de duas horas e meia de subida entre árvores centenárias, como ipês e copaíbas, além de espécies raras, como o lírio branco, encontrado apenas naquela altitude.

No caminho, há uma das nascentes do rio Benevente, manancial que corta o município e deságua em Anchieta. É um trecho de natureza pura e viva — um verdadeiro refúgio ecológico.

No topo, um cruzeiro marca o ponto mais alto de Alfredo Chaves. A sensação térmica chegou a 0ºC. Especialmente nesses meses mais frios, quando a neblina encobre o vale e transforma o cenário em um espetáculo à parte. Em dias claros, o visitante pode ser presenteado com uma vista panorâmica que alcança quilômetros de montanhas.

Potencial turístico

O prefeito Hugo Luiz participou da trilha e destacou a importância de transformar o Monte Redentor em um atrativo oficial. “Queremos valorizar o turismo de aventura e o ecoturismo de forma sustentável. Alfredo Chaves é um destino privilegiado, com biodiversidade e paisagens únicas”, afirmou.

A comunidade de Redentor, onde fica o monte, já se mobiliza para oficializar a rota como trilha turística. Unindo preservação ambiental e geração de renda local. Para o guia e produtor rural Jandir Gratieri, a experiência é única. “Cada passo é uma descoberta. Subir o Monte Redentor é sentir a força da natureza e entender o valor de cuidar dela”, disse.

A descida, por outro caminho, oferece novas paisagens e vegetação exuberante. E assim fecha o percurso com um convite irresistível para quem busca aventura, natureza e tranquilidade nas montanhas capixabas. É importante lembrar que a trilha deve ser guiada e é necessário ter preparo físico para enfrentar o desafio.

Redentor

Além da trilha, a comunidade de Redentor preserva encantos históricos e culturais. Redentor é uma comunidade localizada no distrito de São Bento de Urânia. Além do cultivo de inhame, os produtores locais se dedicam também ao plantio de diversas hortaliças.

A igreja da comunidade é um marco histórico. Construída por padres jesuítas por volta de 1878, foi uma das primeiras erguidas no município, antes mesmo da chegada dos imigrantes italianos.

O local se destaca ainda pela beleza natural, com áreas de mata preservada, um bosque de cerejeiras, produção de morangos e a nascente do Rio Benevente.