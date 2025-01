Muqui: Descubra o maior e mais preservado sítio histórico do ES

Localizada no sul do Espírito Santo, Muqui guarda um dos maiores tesouros culturais e arquitetônicos do estado. Com ruas de paralelepípedo, casarões coloniais e um charme que remete ao Brasil do século XIX, a cidade possui o maior e mais preservado sítio histórico do Espírito Santo. Por isso, atrai turistas de todo o país em busca de uma viagem no tempo.

Muqui, que teve seu apogeu no período cafeeiro, foi um importante polo econômico no estado. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, com mais de 200 casarões históricos em estilo eclético e art déco, além de igrejas e praças que preservam a arquitetura original. O Conselho Estadual de Cultura tombou o conjunto arquitetônico da cidade, o que garante sua preservação.

O que fazer em Muqui?

Para quem deseja conhecer Muqui, a dica é começar pelo centro histórico, onde estão localizados os principais pontos turísticos da cidade. Caminhar por suas ruas tranquilas e observar os detalhes dos casarões é uma experiência imperdível. Entre os destaques estão:

Cine Theatro Muqui: O teatro é um marco cultural da cidade e recebe eventos e festivais ao longo do ano.

Igreja Matriz São João Batista: Localizada no Centro, a igreja que leva o nome do padroeiro da cidade, é um dos edifícios mais antigos de Muqui. Turistas e fieis visitam o templo para apreciar os belos vitrais e arquitetura no estilo bizantino.

Jardim: Outro ponto que merece destaque é a praça, ou melhor, Jardim Municipal de Muqui, arborizado em 1919. Ele foi construído junto com o desenvolvimento da cidade e traz características dos jardins franceses, com formas geométricas, estilo “Versailles”.

Casarões Históricos: São cerca de 220 prédios tombados, dentre os quais destacam-se os casarios, palacetes, sobrados e fazendas de arquitetura eclética oriundos da época do Ciclo do Café. As ruas de paralelepípedos e casarões preservados contam a história da Região Sul Capixaba, o que encanta os visitantes com seu ar histórico e cultural, enquanto a hospitalidade de seus moradores acolhe calorosamente quem a visita.

Festivais e cultura local: O Município sedia o Carnaval dos Bois Pintadinhos e o Encontro Nacional de Folia de Reis, mais antigo do Brasil; tornando-o um destino turístico singular para turistas apaixonados por cultura, história e tradição. Possui ainda uma das festas de São João Batista mais originais do Brasil, por ser o padroeiro da cidade.

Como chegar?

Muqui está localizada a cerca de 180 km da capital Vitória e é de fácil acesso pela BR-101. O trajeto pode ser feito de carro ou ônibus. É uma ótima opção de destino para quem busca uma escapada cultural e histórica pelo interior do Espírito Santo.

Para garantir que sua visita a Muqui seja ainda mais especial, planeje-se para conhecer os eventos locais e aproveite para registrar a rica arquitetura da cidade. Muqui é um destino que mistura história, cultura e tranquilidade, ideal para quem quer fugir da rotina e explorar o passado preservado no presente.

Muqui é um destino que encanta pela sua simplicidade e riqueza histórica. Um verdadeiro refúgio para quem busca uma imersão cultural e histórica no Espírito Santo.