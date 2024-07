Nordeste é o queridinho dos turistas para curtir as férias de julho

inverno chegou, mas os brasileiros seguem buscando sol e calor para aproveitar as férias de julho. É o que revela uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA) junto às suas operadoras associadas. Apesar da diversidade de destinos nacionais revelada pelos brasileiros, o Nordeste segue sendo a região favorita para esse período de curtição e descanso.

De acordo com o levantamento, localidades como Maceió (AL) e Porto de Galinhas (PE) estão no topo das escolhas para curtir o merecido recesso escolar, mas Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR), esta última especialmente pelas Cataratas, também aparecem na lista de desejos de quem quer conhecer novos destinos brasileiros, criando memórias que se perpetuarão na família.

Os resultados do estudo da BRAZTOA seguem uma tendência revelada na pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo no início do ano, que indicou os destinos de sol e praia como os favoritos na rota das famílias brasileiras, registrando a preferência de 51% dos viajantes.

Segundo a Associação, apesar de estar apenas no início do mês, é possível obter um termômetro dos locais mais buscados, proporcionando uma ideia de tendência para quem deseja aproveitar as férias escolares. No entanto, ainda podem ocorrer mudanças nos destinos mais comprados até o final do período, especialmente por conta das aquisições de última hora.

Conheça o Brasil

O Ministério do Turismo desenvolve várias ações para estimular o brasileiro a viajar mais pelo país. Uma delas é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e empresas aéreas. O programa envolve, por exemplo, o aumento da oferta de voos e a opção de “stopover”, já disponível em cidades como São Paulo (SP) e Brasília (DF). Na modalidade, com a mesma passagem, o turista visita um local intermediário antes de seguir ao destino final.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite o acesso de correntistas do Banco do Brasil a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, a partir de condições diferenciadas. O trabalho do MTur também engloba o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa, que motiva estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história nacional, tem um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital.

Fonte: Ministério do Turismo