Nos Trilhos do Araguaya: circuito atrai turistas a Marechal Floriano

Marechal Floriano, nas encantadoras montanhas do Espírito Santo, vem ganhando destaque como destino turístico no estado. Com natureza exuberante, forte influência das culturas italiana e alemã, orquidários, pousadas acolhedoras e o único zoológico do Espírito Santo, o município agora aposta em um novo atrativo para fortalecer o setor: o circuito “Nos Trilhos do Araguaya“.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com entidades locais, o projeto reúne 28 pontos de visitação. Juntos eles contam a história da ferrovia na região e valorizam as raízes culturais do município.

Um dos grandes destaques é a reativação de um passeio turístico de trem, que vai ligar a sede de Marechal à charmosa comunidade de Araguaya. Trata-se de um distrito conhecido por seu acervo histórico e influência italiana. O roteiro inclui cinco museus, entre eles o Museu da Imigração Italiana, além de casarões antigos, manifestações culturais e gastronomia típica.

“A ideia é transformar Marechal Floriano em um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo até 2028”, destaca o secretário municipal de Turismo, Enildo Cardoso. O projeto faz parte de um planejamento estratégico que busca impulsionar o turismo com experiências autênticas e memória afetiva.

Além do circuito ferroviário, Marechal também oferece atrações para quem curte ecoturismo e aventura. Tranquilas trilhas ecológicas, prática de rapel, mirantes com belas paisagens e o tradicional orquidário completam o roteiro para quem busca natureza, cultura e lazer em um só lugar.

Com essa proposta, Marechal Floriano convida visitantes a embarcar em uma viagem no tempo — com direito a muito charme, história e cenários inesquecíveis nas montanhas capixabas.