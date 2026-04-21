O que fazer em Santa Teresa? 6 passeios que valem a visita

Quem busca um destino que combine clima de montanha, cultura e boa gastronomia encontra em Santa Teresa uma das melhores opções do Espírito Santo. Localizado na região serrana, o município atrai visitantes ao longo de todo o ano.

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Além disso, a cidade se destaca pela forte influência da imigração italiana, pelo ambiente preservado e por um conjunto de atrações que valorizam a história e a identidade local.

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Assim, ao planejar um roteiro turístico, o visitante encontra opções que vão desde espaços culturais até áreas de convivência no Centro Histórico. A seguir, confira seis passeios que ajudam a entender a essência de Santa Teresa:

Memorial Augusto Ruschi

Foto: Divulgação

O espaço homenageia o cientista e ambientalista Augusto Ruschi, considerado o Patrono da Ecologia do Brasil. Fundado em 2020, o memorial reúne informações sobre sua trajetória e seu legado. Além disso, promove projetos voltados à preservação ambiental e à divulgação científica. Funciona aos sábados e domingos, das 13h às 17h, com entrada gratuita.

Praça Augusto Ruschi

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Localizada no coração da cidade, a praça segue o estilo dos jardins europeus e se tornou um dos pontos mais tradicionais de convivência. O espaço conta com coreto, chafariz e monumentos que homenageiam figuras importantes da história local. Dessa forma, o local oferece um ambiente ideal para descanso e contemplação.

Casa Lambert

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Construída em 1875 por imigrantes italianos, a residência preserva características originais da época. Atualmente, funciona como Casa de Memória e apresenta a história da família Lambert e da colonização italiana no município. Além disso, a construção em estuque chama atenção pela técnica tradicional. O local abre às sextas, sábados, domingos e feriados, com ingresso acessível.

Centro Histórico

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Ao caminhar pelas ruas centrais, o visitante observa casarões antigos que refletem o período da imigração italiana. As vias estreitas e sinuosas reforçam o traçado original da cidade. Portanto, o passeio pelo Centro Histórico permite uma imersão na arquitetura e nos costumes que marcaram a formação de Santa Teresa.

Biblioteca Municipal Orlando Nascimento

Foto: Divulgação

Instalada na antiga sede da delegacia, a biblioteca reúne mais de 11 mil itens em seu acervo. O espaço preserva documentos e obras que ajudam a contar a história do município. Além disso, a entrada é gratuita e o local funciona de segunda a sexta-feira.

Museu da Cultura e Imigração Italiana

Foto: Divulgação

O museu apresenta, de forma didática, a trajetória dos imigrantes italianos que fundaram a cidade. O acervo inclui utensílios domésticos, roupas, documentos e objetos históricos. Além disso, o espaço também guarda peças ligadas à religiosidade e ao trabalho dos franciscanos na região. O funcionamento ocorre de quinta a domingo, com ingresso a preço popular.

Portanto, Santa Teresa se consolida como um destino completo para quem deseja unir turismo, cultura e história. Ao reunir atrações que valorizam suas origens, o município oferece uma experiência enriquecedora para visitantes de todas as idades.

Com informações da Prefeitura de Santa Teresa.