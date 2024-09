Observação de aves potencializa turismo na região de montanhas do ES

A Passarinhada, atividade de observação de aves, foi uma das atrações da RuralturES – Feira Estadual de Turismo Rural. O evento aconteceu no último final de semana em Pindobas, Venda Nova do Imigrante. Depois que um levantamento realizado pela empresa especializada Biocap, a pedido da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, identificou a presença de 234 diferentes espécies de aves na região, constatou-se o potencial local para a atividade, que agora está sendo desenvolvida.

O Sítio Altoé da Montanha, em Venda Nova do imigrante, é a primeira propriedade a buscar alavancar esse potencial e, no último domingo, recebeu um grupo de turistas para a Passarinhada. O relevo acidentado da propriedade, fragmentos de mata atlântica nas redondezas e a ampla variedade de árvores frutíferas, plantadas por Lúcio Altoé e sua família, criam o ambiente ideal para atrair os pássaros.

O sítio já conta com pousada, café, trilhas e outros atrativos. Ao entrar na rota da atividade de observação de aves, os proprietários buscam agregar valor aos serviços oferecidos. Além de atrair também um público mais específico, que são os observadores de aves. Lúcio, inclusive, faz parte do Avoa – Clube Vendanovense de Observadores de Aves, criado recentemente para atuar no desenvolvimento da atividade na região.

A bióloga Cláudia Pimenta, diretora da Biocap, explica que as 234 espécies mencionadas foram identificadas em um período que não era muito propício para amostragem. O que leva a crer que o número possa ser muito maior, podendo chegar a 400 espécies. Ela conta que já encaminhou o levantamento para o Avistar. Evento internacional de observadores de aves que acontece anualmente em São Paulo, iniciando a divulgação da região como hot spot para a atividade.

Observação de aves

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Venda Nova, Sabrina Zandonadi, a observação de aves é mais uma atividade que deve ajudar a alavancar o turismo. Além de contribuir também para a conservação da Mata Atlântica.

Ficou interessado em observar aves? É só entrar em contato com o Sítio Altoé da Montanha pelo WhatsApp (28) 99927-9912 ou (28) 99930-9912. Em seguida se informar sobre as próximas oportunidades para observação da rica diversidade de aves existente no local.