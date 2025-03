Outono traz ótimas opções para uma viagem inesquecível pelo Brasil

O outono 2025 no Brasil está oficialmente aberto! E que tal uma viagem no Brasil durante o período, famoso pela queda das folhas de árvores entre os dias 20 de março e 21 de junho? Confira as dicas de roteiros incríveis nas cinco regiões do país – e com custo reduzido em relação às altas temporadas.

Nesta época do ano, hospedagens e pacotes de viagem são oferecidos a preços muito mais convidativos, sendo que, para o público feminino, uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) ainda proporciona desconto de 15% em diárias a mulheres que viajam sozinhas.

Confira os destinos que são a cara de uma viagem inesquecível no outono!

Alter do Chão (Pará)

No oeste do Pará, a vila balneária de Alter do Chão, pertencente ao município de Santarém, tem atraído visitantes nacionais e estrangeiros com águas cristalinas, areia branquinha e o verde da Amazônia ao redor, que rendeu ao local o apelido de “Caribe Amazônico”. Durante o outono, a localidade se transforma em um belíssimo cartão postal de floresta alagada, proporcionando passeios de barco pelas águas do Lago Verde, onde as embarcações levam os visitantes para conhecer a Floresta Encantada do Caranazal. A Floresta Nacional do Tapajós é outra atração imperdível, incluindo visitas a comunidades ribeirinhas e tribos indígenas, além de trilhas pela mata.

Chapada Diamantina (Bahia)

O outono é um ótimo período para aproveitar destinos alternativos baianos que vão além das praias, como a deslumbrante Chapada Diamantina. A época é marcada por uma menor incidência de chuvas na região, o que favorece bastante a experiência de quem pensa em fazer as famosas trilhas e caminhadas que levam a morros e cachoeiras únicos. A estação garante o sol na posição perfeita para iluminar o Poço Encantado, gruta que é um dos grandes espetáculos da Chapada, além de permitir a adequada prática de esportes de aventura, a exemplo de rapel e trekking.

Chapada dos Veadeiros (Goiás)

O outono marca o início da redução de chuvas e o começo da temporada de seca na Chapada dos Veadeiros. Quem gosta de ecoturismo vai se esbaldar por lá nesta época, pois o clima proporciona tranquilidade para fazer trilhas, caminhadas, escaladas e aproveitar os passeios com tudo o que o local tem de melhor. A partir do início da estiagem, o local se torna perfeito aos praticantes de rapel nos paredões de pedras e cachoeiras singulares da região, entre outras atividades. Não deixe de observar as flores do Cerrado, que embelezam ainda mais o cenário natural!

Pantanal (Mato Grosso)

O Pantanal mato-grossense abriga uma das faunas e floras mais impressionantes do mundo. Visitar o local no outono é garantia de altas emoções, já que a seca faz com que os animais saiam em busca dos rios para beber água, ficando mais fácil ver onças, crocodilos e muito mais bem de pertinho. Outro ponto positivo desta época do ano é que o deslocamento pelas áreas fica mais fácil, já que as estradas de terra não estão tão alagadas, como de costume. O destino é um prato cheio para quem quer observar mais a vida selvagem, além de explorar belezas incríveis que só o Pantanal tem.

Campos do Jordão (São Paulo)

Mais conhecida como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão é super convidativa também no outono, quando a temperatura agradável proporciona aos turistas um frio mais suportável e com pouca chuva. Os apaixonados por paisagens serranas ficarão surpresos ao ver o charmoso cenário outonal da cidade, misturando tons de vermelho, amarelo, verde e roxo das folhas secas caídas de árvores. Como Campos do Jordão é uma das cidades mais procuradas no inverno, antecipar uma visita para o outono garante lugares menos cheios e melhores preços!

Paraty (Rio de Janeiro)

A bucólica Paraty tem tudo para entrar no seu roteiro de férias durante o outono. Chove bem pouco nesta época, o que permite explorar o centrinho histórico com mais tranquilidade. O destino proporciona caminhar por ruas de paralelepípedos observando as belas construções arquitetônicas do século XVIII, o que ajuda a entender o tombamento do espaço pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A tradicional Festa do Divino começa em 19 de maio, deixando a cidade toda colorida e enfeitada. E, com a baixa incidência de chuvas, dá até para pegar uma praia!

Jalapão (Tocantins)

Ao longo do outono, o Jalapão e suas paisagens deslumbrantes, principalmente depois do mês de maio, ganha uma temperatura um pouco mais amena e uma rica vegetação toda verdinha, fazendo qualquer turista se apaixonar à primeira vista. É neste período que começa a seca na região. Portanto, dunas, praias de rio, piscinas naturais e cachoeiras ficam ainda mais bonitas de se ver durante este período do ano. Ainda assim, vá preparado! A temperatura média do Jalapão no outono fica entre os 14° e 20°, sendo que dificilmente chove.

Florianópolis (Santa Catarina)

As praias de Santa Catarina, entre elas as da capital do estado, Florianópolis, também são uma boa pedida no outono, e por vários motivos. Um exemplo: apesar de a cidade catarinense receber mais turistas ao longo do verão, esta época do ano garante vários dias de sol bem forte, o que permite ao visitante curtir um vasto litoral com o diferencial de não ter uma multidão de turistas dividindo as concorridas areias. Ainda é possível aproveitar a conhecida Lagoa da Conceição, além dos seus famosos restaurantes e bares badalados.

Foz do Iguaçu (Paraná)

As espetaculares Cataratas do Iguaçu ficam em Foz do Iguaçu e atraem milhares de brasileiros e estrangeiros durante o ano inteiro. Contudo, é no outono que o número de visitantes diminui, tornando a experiência ainda mais agradável. Os meses de março e junho compreendem o período de baixa temporada, quando o turista pode fugir das grandes filas para tudo, inclusive disputar um bom lugar perto da Garganta do Diabo. Além disso, as demais atrações da cidade podem ser aproveitadas sem a necessidade de encarar aquela superlotação de viajantes.

Gramado e Canela (Rio Grande do Sul)

As duas cidades vizinhas são destinos para uma viagem conjunta e proporcionam ótimas opções no outono. Os preços nesta época costumam ser bem mais camaradas do que no inverno, e as temperaturas estão mais amenas, perfeitas para passeios ao ar livre. O visitante tem a oportunidade de aproveitar vinhos, chalés e fondues sem gastar tanto quanto na alta temporada. O clima europeu da região continua em evidência no período, além da arquitetura inspirada no estilo alemão, com folhas secas das árvores apresentando uma cor avermelhada, um charme sem igual!

Fonte: Ministério do Turismo