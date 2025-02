Paraíso no ES: 10 praias imperdíveis para conhecer em Guarapari

A cidade de Guarapari, carinhosamente conhecida como “Cidade Saúde”, é um destino encantador do Espírito Santo, famoso por suas praias de rara beleza e propriedades terapêuticas, como as areias monazíticas da Praia da Areia Preta.

Com mais de 50 praias, a cidade atende a todos os estilos. Em 2024, Guarapari foi reconhecida como Capital Nacional da Biodiversidade Marinha, destacando-se pela riqueza de seus ecossistemas marinhos.

Embora ofereça diversas opções de lazer, natureza exuberante e uma gastronomia marcante – como a tradicional moqueca capixaba –, são suas praias que fazem de Guarapari um destino único.

Seja para relaxar nas areias douradas, desfrutar de suas águas cristalinas ou explorar suas belezas naturais, as praias de Guarapari deixam lembranças inesquecíveis em todos que as visitam.

Então, que tal incluir no roteiro de viagem essas 10 praias de Guarapari?

1 – Praia do Morro

Foto: Marcelo Moryan

Com quatro quilômetros de extensão, é uma das maiores de Guarapari. Urbana e muito movimentada no verão, tem calçadão, ciclovia, quadra esportiva, banheiros e quiosques. Localizada no Bairro Praia do Morro, possui acesso de escada e rampa para areia e permite a pratica de esportes náuticos.

2 – Praia de Bacutia

Foto: Divulgação

Aglutinação de BAC=virar, mudar de direção e CUTIA=passar adiante. Significa portanto, “mudar de direção adiante”. Cercada por costões de pedra e com águas calmas e azuis, a Praia da Bacutia é considerada uma das praias mais badaladas do Espírito Santo. Praia muito frequentada por jovens permite a prática de esportes náuticos tendo rampa de acesso para descarregar equipamentos.

3 – Praia dos Namorados

Foto: Divugação

É a mais romântica das praias de Guarapari. Seu nome é devido a uma lenda de dois namorados, enfeitiçados um pelo outro por causa da magia do lugar. Aliás, areia clara, mar calmo e águas cristalinas. Ótima para estar em família, pois o ambiente é tranquilo para as crianças possui banheiros e quiosques e acesso para sua areia por rampas e escadas.

4 – Praia de Setiba

Foto: Sagrilo

Uma das águas mais claras de Guarapari, com quiosques e castanheiras ao longo de sua orla, a praia oferece sombra aos visitantes, sendo muito frequentada aos finais de semana e na alta temporada. Localizada na entrada norte de Guarapari, possui quiosques com sanitários, escada para areia. Prática de alguns esportes náuticos.

5 – Praia da Areia Preta

Foto: Sagrilo

Localizada no centro da cidade, com as famosas areias monazíticas, é uma das praias mais conhecidas de Guarapari, devido às propriedades radioativas e medicinais de suas areias. No final desta praia, vê-se um barranco de cores variadas, passando do roxo, avermelhado até o branco. Sendo assim, praia muito procurada por visitantes. Possui nas proximidades e divisa com a Praia do Meio quiosques e sanitários.

6 – Praia das Castanheiras

Foto: Vitor Jubini

As castanheiras são a marca da praia. Aliás, elas enfeitam a orla e oferecem sombra aos banhistas. Além de calçadão com comércio variado, possui piscinas naturais, ideais para crianças. Localizada no Centro de Guarapari possui em sua proximidade quiosques e sanitários, ao final do dia prática de futevôlei.

7 – Praia das Virtudes

Foto: Divulgação

Pequena, de areia clara, águas cristalinas e cercada por edifícios altos e luxuosos. Contam os pescadores que a origem do nome é porque as freiras só se banhavam ali, por ser mais escondido e discreto. Portanto, ela está localizada no Centro de Guarapari.

8 – Três Praias

Foto: Reprodução

Localizadas em Guarapari, Espírito Santo, as Três Praias são um destino pouco explorado que oferece um refúgio de tranquilidade e beleza natural. Compostas por Praia Mateus Lopes, Praia da Leontina e Praia do Saco, essas praias se destacam pelas águas cristalinas e areias brancas, perfeitas para um dia relaxante à beira-mar. O acesso às Três Praias pode ser feito pela Praia dos Adventistas, passando pela Praia do Morcego, ou por uma trilha ecológica pelo Condomínio Alphaville. Portanto, cada praia tem seu charme único e proporciona aos visitantes a oportunidade de desfrutar de atividades como caminhadas, mergulho e pesca.

9 – Praia dos Padres

Foto: Divulgação/Prefeitura de Guarapari

A Praia dos Padres é um recanto de poetas, localizada entre a Enseada Azul e Meaípe. Cercada por um pequeno bosque cheio de coqueiros e castanheiras, esta jóia de águas claras é acessível por uma trilha que começa na Praia da Bacutia. Com uma extensão de 142 metros, a praia oferece um ambiente tranquilo e deserto, perfeito para quem busca sossego. Aliás, suas águas calmas e cristalinas, cercadas por rochas, formam piscinas naturais, ideal para banho de mar e observação da vida marinha.

10 – Praia dos Adventistas

Foto: Reprodução

Pouco explorada, a encantadora Praia dos Adventistas é um verdadeiro refúgio para quem busca tranquilidade. Com suas águas calmas pela manhã e suaves ondas à tarde, é ideal para famílias que desejam um ambiente acolhedor e seguro. Além disso, a praia oferece paisagens deslumbrantes que encantam os visitantes.

