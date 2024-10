Parece montagem, mas este lugar incrível fica em praia brasileira

Jericoacoara é um pequeno paraíso de águas doces e salgadas na costa oeste do Ceará. Tem uma estrutura turística invejável, a 300 km de Fortaleza, com excelentes restaurantes, bares com forró ao vivo e hotéis conhecidos no país inteiro. E o melhor: sem perder o jeitinho de vila de pescador.

Então, é muito fácil gostar de Jeri. Para mim, aconteceu antes mesmo de entrar na Vila de Jericoacoara, quando meu transfer deixou a estrada e se embrenhou entre dunas, contorando um marzão azul, cheio de pipas de kite.

Jeri é um vilarejo pequeno, com ruazinhas de areia cercadas por árvores floridas e prédios baixos com teto de telha ou palha mesmo. Sendo assim, não há asfalto nem qualquer tipo de pavimentação. Isso quer dizer que você vai passar as férias de chinelo de dedo, o que é muito fácil de se acostumar.

Neste guia, vamos esclarecer todas as suas dúvidas mostrar por que esse é um dos destinos mais desejados dos brasileiros. Então, vem descobrir Jeri com a gente?

Sobre Jericoacoara

A Vila de Jericoacoara fica no município de Jijoca de Jericoacoara, dentro do Parque Nacional do Jericoacoara — e se isso for um trava-línguas, já é meu favorito. O fato de integrar uma área de proteção ambiental dificulta um pouco o acesso, pois, em vez de estradas, o que há são caminhos na areia, e é necessário contratar guia para fazer boa parte dos passeios. Mas é também o que faz dela um lugar único.

Em passeios de buggy, 4×4 ou quadriciclo, você vai passar por dunas majestosas, famílias de jumentos soltos, túneis de cajueiros e cenários surpreendentes entre mangues. Faz calor o ano inteiro, o que torna os banhos no mar ou nas lagoas de água doce ainda mais gostosos.

Já o vento constante dá as condições para a prática de esportes como o kitesurf ou windsurf, ou mesmo o wingfoil para os ainda mais corajosos — usa uma prancha de quilha comprida e fina, que permite ao praticante ficar completamente fora da água.

Jericoacora tem bons restaurantes, pousadas com uma estrutura cada vez melhor, lojinhas e noites regadas a festas e muito forró. É o lugar ideal para quem quer relaxar sem ficar entediado. E o pôr do sol no mar colore de laranja toda a Praia de Jeri, transformando-a em um lugar mágico!

Lagoas e praias de Jericoacoara

Curtir as lagoas e as praias de Jericoacoara é a melhor forma de aproveitar o dia em Jeri. A Praia de Jericoacoara fica junto à vila de mesmo nome e tem a melhor estrutura para o turista, com restaurantes, hotéis, aulas de kite e windsurf, lojinhas e vendedores ambulantes. Para quem prefere um lugar mais reservado, a dica é Praia da Malhada, logo ao lado, que também é caminho para a icônica Pedra Furada com maré baixa.

É imprescindível, também, conhecer as lagoas de água doce, que têm águas mais cristalinas do que o mar de Jeri. Lagoa da Tatajuba e a linda Lagoa Paraíso são os principais pontos turísticos do passeio oeste e do passeio leste, respectivamente. Entre as atrações mais novas da região, estão as lagoas artificiais do Lagun Beach (foto) e do Buraco Azul.

