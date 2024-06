Parque Estadual Paulo César Vinha completa 34 anos

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (05), um importante remanescente de preservação de restinga completa 34 anos: o Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV). Com a maior parte localizada em Guarapari, o parque oferece aos seus visitantes uma experiência única de contato com a natureza. Nesse ínterim, ele une diferentes espécies de fauna e flora, que podem ser apreciadas em suas trilhas.

As comemorações de aniversário do parque serão realizadas ao longo do mês, com atividades que englobam contemplação da natureza e educação ambiental. Neste sábado (08), será realizada um passeio aquático na Trilha da Capivara, na Lagoa de Caraís, um dos atrativos mais procurados da Unidade de Conservação (UC).

O passeio é aberto ao público e, para participar, basta se inscrever pelo e-mail: pepcv@iema.es.gov.br. A trilha será realizada a partir das 9 horas e o participante deverá levar seu caiaque ou stand up paddle. Outra atividade para comemorar será a trilha noturna, no dia 22 de junho. Entretanto, esta já está com todas as vagas esgotadas.

Parque Estadual Paulo César Vinha

Nas décadas de 1970 e 1980, a área onde se localiza o Parque foi alvo de pressão de ocupações por meio de loteamentos. Este fato ocasionou na abertura de acessos, aterros e corte de vegetação em uma área de grande importância ecológica.

A região também sofria com a retirada de areia, caçadas e queimadas criminosas. Mas em meados de 1980, no entanto, representantes da sociedade e de Organizações Não Governamentais Ambientalistas uniram esforços para a proteção da área junto ao Governo do Estado do Espírito Santo. Assim, houve a criação do Parque Estadual de Setiba, em 1990, por meio do Decreto Estadual Nº 2.993-N, de 05 de junho. Este foi um importante marco do Estado do Espírito Santo, pois o dia também marca, internacionalmente, o Dia Mundial Meio Ambiente.

Em 1994, o Parque teve seu nome alterado para “Parque Estadual Paulo César Vinha”, em homenagem ao biólogo que desenvolveu importantes pesquisas e lutou contra a extração de areia na região. Sobretudo, devido à luta pela preservação do meio ambiente, Paulo César Vinha foi assassinado em 1993 no limite norte da Unidade de Conservação.