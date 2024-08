Parque temático brasileiro lidera lista dos mais visitados da América Latina

Pelo terceiro ano consecutivo, o Beto Carrero World lidera a lista dos parques temáticos mais visitados da América Latina. O brasileiro ficou mais uma vez com a primeira posição do ranking da Theme Index, feito pela Themed Entertainment Association (TEA), que reúne famosos complexos de lazer no top 10. Confira!

Parques temáticos mais visitados do mundo hoje

Segundo relevou a pesquisa, o Beto Carrero recebeu 2,79 milhões de visitantes em 2023 na cidade de Penha (SC), superando em 20% os números de 2022. A segunda posição do ranking ficou com o Six Flags, do México, com 2,02 milhões de visitantes, seguido do Parque Xcaret de Cancún, com 1,63 milhão de visitantes.

Outro parque temático do Brasil que também ficou no top 10 é o Hopi Hari, em Vinhedo (SP), que garantiu a oitava posição do ranking. O complexo paulista recebeu 720 mil pessoas em 2023, um aumento de 15,2% comparado ao ano anterior.

A lista conta ainda com parques na Colômbia, Chile, México, Argentina, entre outros países. Veja o top 10 a seguir!

1. Beto Carrero (Penha, SC)

Visitantes em 2023: 2,79 milhões

Maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World é uma ótima opção de passeio para quem estiver em Santa Catarina – ou planejando viagem para lá. Não por acaso foi o complexo mais visitado da América Latina em 2023 na pesquisa da Theme Index. Conta com brinquedos bem legais entre montanhas-russas radicais, passeio de trem, apresentações, restaurantes interativos, e muito mais – sem contar que o preço do ingresso do Beto Carrero é bem mais camarada do que você imagina.

2. Six Flags (Cidade do México)

Visitantes em 2023: 2,02 milhões

O Six Flags é um parque de diversões localizado na floresta e bairro de Tlalpan, no extremo sul da Cidade do México. Gigante, seu espaço é dividido em várias áreas temáticas, e oferece atrações em sua maioria radicais – mas há outras tranquilas que dá para curtir sem tanta emoção. As montanhas-russas costumam ser elogiadas devido ao nível de personalização, especialmente as do Batman, Superman e Mulher Maravilha.

3. Parque Xcaret (Cancún)

Visitantes em 2023: 1,63 milhão

O Parque Xcaret reúne diversas atrações em um único espaço. Devido à sua localização privilegiada na selva pré-hispânica entre rios subterrâneos, cenotes e de frente para o Mar do Caribe, o Xcaret possui cenários impressionantes, onde você poderá realizar diversas atividades e desfrutá-las ao máximo. Ele foi inaugurado em 1990 e desde então é parada obrigatória em Cancún e Riviera Maya, sendo até mesmo considerado, por muitos, como o melhor destino desta região.

4. Parque Mundo Aventura (Bogotá)

Visitantes em 2023: 1,01 milhão

Uma das principais atrações familiares de Bogotá, o Parque Mundo Aventura é um parque temático de aventura com cerca de 40 atrações para variadas faixas etárias. Os passeios incluem clássicos como montanhas-russas, carrinhos de bate-bate, balanços, um carrossel e até um aquário, além de passeios mais radicais como o Xtreme, Vertical Swing e Ranger. Além dos passeios, há também diversos shows, atividades e locais para comer e beber dentro do parque.

5. Fantasilandia (Santiago, Chile)

Visitantes em 2023: 961 mil

O Fantasilandia é um parque de diversão bem completo, com muitos brinquedos para curtir em família. Na viagem a Santiago, os visitantes elogiam as atrações, que remetem ao saudoso Playcenter, que fez sucesso em São Paulo. Algumas atrações elogiadas são as montanhas-russas, splash, área com brinquedos para crianças pequenas, e muito mais. Vale a pena conferir.

6. Mundo Petapa (Guatemala)

Visitantes em 2023: 912 mil

O Mundo Petapa, na Guatemala, tem vários motivos para ter ficado na sexta posição do ranking. Além de seu grande tamanho, também possui jardins botânicos, fala sobre a história da Guatemala e tem ainda um zoológico. Limpo e bem conservado, o Mundo Petapa possui até uma piscina olímpica para enfrentar o calor do meio-dia e um “arranha-céu” imponente de 53 metros com uma queda vertical emocionante.

7. Parque Nacional del Café (Colômbia)

Visitantes em 2023: 845 mil

O Parque Nacional del Café ficou na sétima posição para lembrar por que o café colombiano é tão famoso no mundo. Imerso na riqueza natural da Paisagem Cultural do Café, e declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, o Parque Del Café é uma viagem pelos costumes da tradição do café. Um lugar único onde o café é o verdadeiro protagonista, acompanhado de paisagem, cultura, diversão e arte.

8. Hopi Hari (Vinhedo, SP)

Visitantes em 2023: 720 mil

Mais um brasileiro na lista! O Hopi Hari está localizado no interior de São Paulo, em Vinhedo, a 30 km de Campinas e cerca de 70 km da capital. Ele tem 760 mil metros quadrados e foi projetado como um país fictício, com presidente, capital e até um idioma próprio, o “hopês”. Aqui os visitantes podem curtir montanhas-russas (inclusive de madeira) e alguns brinquedos radicais, cinema, roda-gigante, rio bravo, simulador e muito mais. Eles ficam espalhados em cinco regiões do parque, que é conhecido pelo slogan de “o lugar mais feliz do mundo”.

Quer visitar o Hopi Hari? Confira horários e valores no site oficial e garanta o seu ingresso!

9. Parque de La Costa (Buenos Aires)

Visitantes em 2023: 617 mil

O Parque de la Costa é o maior parque temático da Argentina. Localizado na cidade Tigre, a menos de uma hora do centro de Buenos Aires, tem mais de 50 atrações diferentes para todas as idades. Aberto em 1997, ele apresenta uma proposta única e exclusiva de brinquedos, jogos, serviços, atrações, restaurantes, personagens próprios e shows ao vivo para todas as idades.

10. El Salitre Magico (Bogotá)

Visitantes em 2023: 608 mil

Salitre Mágico é um parque de diversão localizado em Bogotá, Colômbia, pertence a mesma área do Parque el Salitre. Atualmente conta com mais de 40 atrações mecânicas, incluindo montanhas-russas, carros de bate-bate e o exclusivo “Castillo del Terror”. Além dos brinquedos, há também diversos shows, atividades e locais para comer e beber dentro do parque. Aqueles que procuram um dia cheio de ação para a família podem visitar o Salitre Magico que não irão se arrepender.

Fonte: Melhores Destinos