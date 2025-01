Passeando em Vila Velha? Saiba regras estabelecidas para o verão

A estação mais aguardada do ano chegou e, junto com ela, as praias do Espírito Santo ficam cheias. Um dos destinos preferidos para os turistas nesta temporada é Vila Velha. Assim, as principais praias da cidade já estão muito movimentadas. Contudo, para manter a segurança e o bem o bem-estar dos moradores e turistas que vão estar por lá neste verão, a Prefeitura da cidade divulgou algumas regras.

Leia também: Praia do ES faz divisa com lagoa de cor avermelhada. Conheça

As regras para o verão em Vila Velha são relacionadas a carros de som, barulho, uso de churrasqueira e também animais em vias públicas. Sendo assim, é bom ficar atento para não ser multado. Além disso, você também pode fazer uma denúncia no caso de presenciar alguma infração. Confira.

Regras para o verão – Prefeitura de Vila Velha:

Carros de som



Carros de som são proibidos e em caso de flagrante a Guarda Municipal pode ser acionada pelo telefone 153.



Barulho



O cidadão que se sentir incomodado pelo excesso de barulho no comércio ou em residências deve fazer a denúncia no telefone 162 da Ouvidoria e aguardar a visita dos agentes de fiscalização.



Churrasqueiras



A legislação municipal proíbe churrasqueiras na orla, para preservação da restinga.



Esportes



A Prefeitura de Vila Velha pede à população bom senso, respeito à integridade física dos demais frequentadores da praia e cuidado com áreas de restinga.



Animais

Animais em vias públicas devem portar coleira de identificação. Além disso, devem estar acompanhados de maior de 16 anos e usar guia. Se forem de grande porte, devem usar focinheira. É proibido animais nas areias das praias e toda responsabilidade do animal é do tutor.

Informações: Prefeitura de Vila Velha