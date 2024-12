Praia do ES faz divisa com lagoa de cor avermelhada. Conheça

A Praia Dulé, localizada em Guarapari – ES, é conhecida por sua beleza e por ser um dos principais destinos para a prática de surfe na região. Além disso, a praia fica dentro da área do Parque Estadual Paulo César Vinha, onde há uma lagoa com água de coloração avermelhada e também outras atrações naturais.

A praia tem uma faixa de areia dourada e é extensa, ideal para caminhadas e relaxamento. Ela é cercada por áreas de vegetação nativa, o que contribui para o ambiente tranquilo e preservado. Contudo, o mar é conhecido por suas ondas fortes, o que a torna muito procurada por surfistas, especialmente durante a temporada de ondas grandes.

Sendo assim, é uma das melhores praias para surfar no Espírito Santo e atrai tanto surfistas iniciantes quanto experientes.

Por estar mais “afastada”, a Praia Dulé possui uma infraestrutura limitada, o que a torna ideal para quem busca um ambiente menos movimentado. Assim, não há muitos quiosques ou bares nas redondezas. Então, é recomendado levar água, comida e outros itens necessários.

Isto também faz a Praia Dulé ser menos frequentada do que outras praias de Guarapari, como a Praia do Morro ou a Praia da Areia Preta. Desta forma, a praia é um ótimo destino para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Informações Prefeitura de Guarapari:

Parque Estadual Paulo César Vinha

Entre 1970 e 1980, a área onde o Parque está localizado foi alvo de pressão e da especulação imobiliária, com a criação de loteamentos. A ocupação desenfreada no entorno resultou na abertura de acessos, aterros e desmatamento em uma área de grande importância ecológica. Além disso, a região sofria com a retirada de areia, caçadas e queimadas criminosas.

Contudo, houve a mobilização de representantes da sociedade e de Organização Não Governamentais Ambientalistas. Assim, junto ao governo do Estado do Espírito Santo, foi criado o Parque Estadual de Setiba, pelo decreto nº 2.993/1990, para proteger a área.

Em 1994, o Parque teve seu nome alterado para “Parque Estadual Paulo Cesar Vinha”. Isto representa uma homenagem ao biólogo que desenvolveu importantes pesquisas e lutou contra a extração de areia na região. Devido à sua luta pela preservação do meio ambiente, Paulo Cesar Vinha foi assassinado em 1993 no limite norte da unidade de conservação.

Assim, o parque foi criado com o intuito de preservar a fauna e a flora nativa, com uma área de 1.500 hectares, caracterizada pelo bioma de Mata Atlântica, existe uma diversidade de ambientes, como lagoas, dunas, planícies alagadas, nove formações vegetais de restinga, costão rochoso e praias. Além de abrigar espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção, a coroa-de-frade e o ouriço preto, além de espécies endêmicas como algumas pererecas e libélulas.

Os principais atrativos do parque são: Lagoa de Caraís, Mirante, Praia de Caraís, Praia de Setibão, Praia Dulé, Trilha da Restinga, Trilha do Alagado e trilha da Clúsia. O Parque integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que visa proteger áreas adjacentes de restinga e a região marinha do arquipélago das Três Ilhas.

Texto: Thiara Bernardo Dutra – Doutoranda em História / UFES (Prefeitura de Guarapari)