Dia Mundial do Turismo: veja 5 lugares imperdíveis para conhecer no Sul do ES

Hoje, 27 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Turismo. A data é um lembrete para reforçar a importância do turismo para o desenvolvimento das cidades, dos estados e dos países. Além disso, é um ótimo motivo para você animar e tirar aquele passeio tão sonhado do papel. Sendo assim, preparamos dicas de 5 hospedagens imperdíveis no Sul do Espírito Santo, em lugares encantadores e cheios de atrativos. Confira:

Hotel Espadarte

Imagina passar o final de semana em um quarto com vista panorâmica direto para o mar?! Isso é possível no Hotel Espadarte, que fica em Iriri – ES. As praias deste balneário no litoral Sul já são umas das mais desejadas pelos turistas. Então, somando o lugar a uma hospedagem de tirar o fôlego, não tem como errar. Você pode conhecer todos os detalhes do Hotel clicando aqui.

Aldeia Alegria

A hospedagem Aldeia Alegria, em Patrimônio da Penha – ES, é famosa pelas belas cabanas em meio à natureza. O lugar promete não somente um serviço tradicional para os hóspedes, mas sim uma experiência sensorial. Além disso, você pode aproveitar todas as belezas da vila, que é rica em paisagens exuberantes, cachoeiras, culinária e cultura. Para conhecer mais da Aldeia Alegria clique aqui.

Foto: Larissa Chaves

Chalés Arcangelluz

A hospedagem Arcangelluz está localizada em Cachoeiro de Itapemirim – ES. Todavia, o local fica na zona rural e foge do ritmo da cidade grande, sendo um ponto de tranquilidade em meio à natureza. As acomodações são aconchegantes e requintadas, em um ambiente calmo, aos pés da Pedra da Penha. Além disso, a Arcangelluz também funciona como restaurante aos finais de semana. Conheça mais.

Cachoeira do Segredo

A região de Rio Claro, no município de Iúna – ES, guarda algumas das cachoeiras mais lindas do Espírito Santo. As águas cristalinas entre as montanhas capixabas atraem turistas de diversas regiões. Sendo assim, muita gente busca hospedagem por lá. A hospedagem Cachoeira do Segredo é um lugar com camping e chalés que dão acesso exclusivo às principais cachoeiras de Rio Claro. Você pode se hospedar por lá e ainda desfrutar de todas as belezas da região. Saiba mais.

Woody Cabanas

Nas montanhas de Marechal Floriano – ES, a hospedagem Woody Cabanas é uma das opções que têm atraído turistas de diversas regiões. As cabanas da Woody ficam em meio a uma pequena floresta e tem paredes de vidro, o que faz você se sentir realmente imerso na natureza. Além disso, nos arredores da hospedagem têm outras atrações à parte. No terreno ao lado de onde as cabanas estão localizadas, há um incrível labirinto verde e também uma vinícola, que podem ser visitados pelo público. Veja.

Dia Mundial do Turismo

E aí, deu vontade conhecer algum? Então, já aproveita a inspiração do Dia Mundial do Turismo e planeja a sua ida para um destes lugares imperdíveis do Sul do ES.