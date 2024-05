Pico da Bandeira: descobrindo o gigante capixaba

O Pico da Bandeira, situado no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, é a terceira maior montanha do Brasil, com 2.892 metros de altitude. Em síntese, ficando atrás apenas do Pico da Neblina e do Pico 31 de Março. Apesar de estar entre a divisa do estado mineiro e do capixaba, 70% da montanha, incluindo o cume, estão no lado capixaba.

Informações

A princípio, o nome Pico da Bandeira foi escolha do imperador Dom Pedro II, no ano de 1859, que determinou a instalação de uma bandeira imperial no cume da montanha. Naquela época, o Pico era tido como o ponto mais alto e imponente do Brasil Imperial. Então, apesar de hoje não ocupar a posição de maior montanha do País, o Pico da Bandeira ainda é, entre as três maiores, o mais acessível.

Além disso, é a montanha brasileira de maior isolamento topográfico. Ou seja, a montanha com maior distância em relação a outra com mesma altitude. Sendo assuim, ocupa a 21ª posição no ranking global e 5ª no ranking das Américas.



O Pico da Bandeira também é um dos pontos mais frios da Região Sudeste, com temperatura média na casa dos 15°C no Verão, podendo alcançar até -14°C no inverno. Assim, o Pico pode ser acessado tanto por Minas Gerais quanto pelo Espírito Santo. A principal entrada está situada no lado capixaba e o acesso pode ser feito pela Portaria Capixaba do Parque Nacional do Caparaó, que está situada no distrito de Pedra Menina, localizado no município de Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória.

Subida

O pico da Bandeira pode ser acessado em qualquer data do ano. Entretanto, os meses de abril a outubro costumam ser os mais recomendados. Isso devido à baixa quantidade de chuvas nesse período, além das baixas temperaturas que dão um toque especial ao percurso. A trilha que leva ao topo do Pico pelo lado capixaba tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros. Para acessá-la, é necessário percorrer um trajeto de 8 quilômetros, que pode ser feito com automóvel, partindo da portaria do Parque até um ponto de parada, de onde é possível seguir a trilha até o topo do Pico.



O trajeto do Pico da Bandeira, que leva em média cinco horas para ser concluído, incluindo ida e volta, proporciona paisagens exuberantes. Além disso, um nascer e pôr do sol dos mais belos e únicos do Brasil.

Dicas para acessar o Pico da Bandeira:

Por conta das baixas temperaturas, é recomendado que se leve roupas de frio. No inverno, roupas de frio mais pesadas e térmicas são extremamente necessárias;

É necessário levar alimentos, kits de primeiros socorros e higiene pessoal. Por último, caso queira acampar, levar também barracas;

É importante, por questões de segurança, a contratação de guia de turismo local para conduzir o passeio da melhor maneira possível.

Para mais informações sobre o funcionamento do parque, acesse: https://www.icmbio.gov.br/parnacaparao/

Fonte: Setur