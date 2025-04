Piúma além das praias! Descubra outros encantos da Cidade das Conchas

Quando se fala em Piúma, no litoral do Espírito Santo, muita gente já pensa logo nas praias calmas e no mar perfeito para relaxar. Mas a cidade vai muito além do sol e da areia! Conhecida como a “Cidade das Conchas”, Piúma guarda surpresas que prometem encantar quem gosta de explorar lugares autênticos e cheios de história.

Se você é do tipo que ama descobrir novos cantinhos e fugir do roteiro tradicional, se liga nessas dicas de passeios para fazer em Piúma além das praias:

1. Feira de Artesanato das Conchas

Um verdadeiro patrimônio cultural da cidade! A feira reúne artesãos locais que transformam conchas, escamas de peixe e outros materiais naturais em peças criativas e cheias de identidade. Vale a pena passear por lá e garantir aquela lembrancinha exclusiva.

2. Ilha do Gambá

Pouco explorada e cercada de natureza, a Ilha do Gambá é ideal para quem busca um passeio diferente e tranquilo. Dá pra fazer trilha, curtir um banho de mar mais reservado e ter contato direto com a natureza.

3. Subida ao Monte Aghá

O Monte Aghá é conhecido como o cartão postal da cidade de Piúma. Possui 340 metros de altura, por isso proporciona uma visão magnífica de várias partes da cidade. Dessa forma, do alto do monte você poderá apreciar a vista da orla, a Ilha dos Cabritos, a Ilha do Meio, a Ilha do Gambá e o Vale do Orobó.

4. Passeio pelo Rio Novo

O Rio Novo fica localizado no centro de Piúma. É o local ideal para fazer um passeio de barco ou de stand-up. A paisagem é belíssima, e o rio é cercado por uma natureza quase intocada e algumas montanhas. Além disso, para quem gosta de tranquilidade, visitar o Rio Novo é o passeio perfeito para uma tarde e para curtir o pôr do sol.

5. Gastronomia local

Por fim, depois dos passeios, nada melhor do que saborear a culinária capixaba. Em Piúma, você encontra ótimos restaurantes à beira-mar com pratos típicos, como moqueca capixaba, torta de frutos do mar e peixe frito na hora.

Piúma é muito mais que praia!

Então, que tal se permitir conhecer um outro lado de Piúma? Com muita cultura, natureza e experiências únicas, a cidade é o destino perfeito para quem quer se surpreender e voltar pra casa cheio de boas histórias pra contar.

