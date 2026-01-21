Por que este parque na serra de Castelo virou referência em ecoturismo no ES

O Parque Estadual do Forno Grande, localizado na região serrana de Castelo, preserva alguns dos cenários naturais mais impressionantes do Espírito Santo. Desde a chegada, o parque convida o visitante a respirar ar puro, explorar a Mata Atlântica e vivenciar a natureza de forma consciente. Assim, trilhas, mirantes e áreas protegidas reforçam a vocação do espaço para o ecoturismo sustentável.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o parque abriga o segundo ponto mais alto do estado, com 2.039 metros de altitude. Por esse motivo, o destino se destaca entre os amantes de aventura e contemplação. Trilhas de nível moderado a difícil conduzem a cachoeiras de águas cristalinas, mirantes naturais e formações rochosas que revelam vistas amplas das montanhas capixabas.

Leia também: Paraíso escondido em Itapemirim: Conheça a Praia do Aghá

O Centro de Visitantes organiza a experiência do público e oferece exposições permanentes sobre a fauna, a flora e a história do parque, incluindo animais taxidermizados e bromélias. A partir desse ponto, trilhas levam a atrativos como a Cachoeira do Forno Grande, com cerca de 30 metros de queda, a Gruta da Santinha e os Poços Amarelos, conhecidos pelas piscinas naturais de coloração dourada. Além disso, o Mirante da Pedra Azul garante uma vista privilegiada da Pedra Azul, da Pedra do Lagarto, da Pedra das Flores e da vegetação serrana.

Pico do Forno Grande

Para os visitantes mais experientes, a trilha até o Pico do Forno Grande exige preparo físico, equipamentos adequados e agendamento prévio. Contudo, o esforço é recompensado com uma das paisagens mais impressionantes do Espírito Santo. Dessa forma, o parque consolida sua imagem como espaço de aventura, aprendizado e conexão com o meio ambiente.

Aberto das 8h às 16h, com acesso às trilhas permitido até as 14h, o Parque Estadual do Forno Grande reúne natureza, educação ambiental e contemplação. Assim, o local se firma como um dos grandes tesouros do ecoturismo capixaba, ideal para quem busca experiências autênticas e memoráveis em meio às montanhas.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).