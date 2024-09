Praia brasileira é eleita a melhor do mundo; saiba qual

As praias brasileiras sempre foram conhecidas pela beleza, atraindo turistas todos os dias, inclusive de outros países. Em 2024, a plataforma especializada Tripadvisor realizou uma pesquisa que contempla uma dessas praias como a melhor do mundo.

Na oportunidade, o levantamento destacou a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, como a melhor deste ano. A ilha pertence ao estado de Pernambuco e, nos últimos anos, recebeu um grande número de turistas.

Dessa maneira, esse ponto turístico brasileiro desbancou outras praias renomadas do Havaí, da Europa e do Caribe e demais pontos badalados no próprio território brasileiro.

Praia do Sancho se destaca por conservação

Um dos motivos que levou a Praia do Sancho ao primeiro lugar na pesquisa é o estado de conservação ambiental. Inclusive, esse fator foi determinante para assegurar a vitória e o destaque no levantamento da renomada plataforma de turismo.

Outro ponto importante que diferenciou o balneário de Fernando de Noronha em relação às demais foi a qualidade de sua água cristalina e suas falésias. A baixa presença de turistas é, justamente, um dos motivos que mantém o local bem-conservado.

Para chegar à Praia do Sancho, é necessário descer uma longa escadaria entre as rochas, o que dificulta a chegada de muitas pessoas ao mesmo tempo. Por conta disso, as autoridades locais conseguem garantir a preservação ambiental adequada.

Por outro lado, o fato de ser um ambiente quase intocado chama a atenção dos visitantes, e, a cada dia, mais pessoas tentam conhecer esse lugar em Fernando de Noronha.

Outras praias brasileiras em destaque

Além disso, ainda na pesquisa feita pelo Tripadvisor, outras cinco praias brasileiras estão entre as melhores do mundo:

Baía dos Porcos, em Fernando de Noronha;

Praia do Espelho, na Bahia;

Ipanema, no Rio de Janeiro;

Jericoacoara, no Ceará;

Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

A beleza natural delas, a cristalinidade das águas e a preservação do meio ambiente estão entre os principais destaques.

Por fim, a acessibilidade e a infraestrutura turística, além das atividades recreativas, estão entre os demais pontos considerados pela pesquisa.

Fonte: Escola Educação