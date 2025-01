Praia Central, o badalado cartão postal de Marataízes

Marataízes ficou conhecida como a Pérola Sul Capixaba, por conta de sua famosa produção de abacaxi-pérola, que a torna renomada em todo o território nacional. Cidade de encantos e belezas naturais, que atraem visitantes durante todo o ano. Marataízes se destaca no Sul do Espírito Santo por sua história e por seu papel fundamental no turismo da região. Os muitos atrativos são um convite para um fim de semana no balneário.

Leia também: Está calor? Que tal se refrescar nas cachoeiras do Espírito Santo?

O município também possui potencial turístico puxado por suas belas praias e lagoas. São cerca de 26 quilômetros de litoral, com uma das mais belas praias do Estado: a Praia de Boa Vista.

E um dos grandes cartões portais de Marataízes, sem dúvidas, é a Praia Central. Com uma extensa faixa de areia e um longo calçadão, esse é o destino certo para quem gosta de praticar esportes à beira-mar. Além disso, o local conta com pista dupla, playground, skate parque, quadra de futebol de areia, vôlei de praia, academia popular e ciclovia. Com suas areias perfeitas para futevôlei, frescobol, espaços para nadar e remar de canoa havaiana.

A praia conta com uma extensa faixa de areia e o mar é propício para banho. Para os banhistas que frequentam o local, a Praia Central oferece ótima infraestrutura, com bares e restaurantes. Também há espaço para estacionamento.

A Praia Central é um dos locais mais badalados de Marataízes, atraindo pessoas de todas as idades, principalmente jovens. Além disso, por conta as inúmeras atrações como brinquedos e playground, também é o destino certo para as crianças.

Portanto, se você estiver passando por Marataízes, não deixe de conhecer e aproveitar as atrações da Praia Central.