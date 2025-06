Praia da Gamboa, em Itapemirim, é destino para quem busca sossego

Com seu charme rústico e ambiente de paz, a Praia da Gamboa, é o destino perfeito para quem busca sossego e contato com a natureza. Localizada em Itaipava, Itapemirim, essa praia de areia dourada e mar de tons verde ou azulados é uma ótima opção para aqueles que preferem locais menos movimentados, onde o som das ondas é a trilha sonora ideal para o relaxamento.



O nome “Gamboa” faz referência a um trecho calmo do leito dos rios, onde as águas repousam e criam uma atmosfera serena — definição que combina perfeitamente com o ambiente da praia. Frequentada majoritariamente por moradores da região, a Praia da Gamboa também vem atraindo a curiosidade de turistas que, a cada ano, descobrem esse refúgio.

Foto: Reprodução Instagram @belezasdeitapemirim



Dividida por um caminho de areia e uma grande pedra, a praia se desdobra em dois recantos de sossego. Ideais para banhos relaxantes e caminhadas revigorantes. Com pinheiros e árvores, o ambiente rústico e pouco explorado proporciona uma experiência autêntica para quem quer se reconectar com a natureza.



Durante o verão, no entanto, a calmaria se transforma! A Prefeitura de Itapemirim organiza eventos e shows que tornam a Praia da Gamboa um ponto de encontro animado. Quiosques e barracas completam o cenário com petiscos e bebidas para os visitantes. Dessa forma, eles podem aproveitar o sol e a brisa do litoral capixaba com mais conforto.

Foto: Reprodução Instagram @belezasdeitapemirim

Assim, seja para descansar longe do movimento ou curtir o verão ao som de boa música e bons petiscos, a Praia da Gamboa é um verdadeiro convite à contemplação e ao lazer em meio ao cenário paradisíaco do Espírito Santo.