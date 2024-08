Praia “escondida” no Espírito Santo encanta cada vez mais turistas

Não é segredo que o Espírito Santo abriga uma infinidade de praias bonitas. Contudo, com o movimento constante nas praias mais populares, algumas outras podem nem ter sido descobertas ainda. Até pouco tempo, esse era o caso da Praia de Mãe-Bá. Todavia, agora com investimentos, ela tem atraído cada vez mais turistas.

A praia está localizada entre Guarapari e Anchieta; mesmo sendo duas cidades conhecidas, esta praia ainda é pouco explorada no Espírito Santo. Contudo, a mesma vem recebendo investimentos da própria população para atrair turistas. Há alguns anos, um grupo de moradores começou ações para divulgar a praia de Mãe-Bá e vem colhendo resultados.

Estas ações incluíram, por exemplo, sinalização da praia, que fica à beira da Rodovia do Sol (ES-060). Desta forma, quem passa no sentido para Guarapari ou para Anchieta consegue ver as placas, letreiros coloridos, balanços e outros detalhes que indicam o ponto turístico. Aliás, tudo isso torna o lugar ainda mais lindo para fotos.

Além disso, a Praia de Mãe-Bá possui uma paisagem pouco comum no litoral capixaba, com um grande paredão de falésias. Sendo assim, ela se mostra mais um ponto turístico que tem potencial para crescer e se tornar famoso no Espírito Santo. Porém, uma observação é que a água não é própria para banho.

📍 Praia de Mãe – Bá: Rodovia do Sol (ES-060).

Foto: Reprodução / Instagram @maosquefazemmaeba