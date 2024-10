Praia “isolada” no litoral do ES fica ao lado de uma das mais famosas do estado

O balneário de Guarapari – ES é famoso em todo o país. Assim, principalmente no verão, turistas de diversas partes do Brasil vêm visitar a cidade. Praias como a Praia das Castanheiras, Praia do Morro, Praia da Bacutia, entre outras, já caíram no gosto do povo e são muito frequentadas. Todavia, Guarapari também guarda outros cantinhos pouco conhecidos, mas cheios de belezas e com mais tranquilidade.

Leia também: Um nascer do sol espetacular! Conheça “Mirante do Ipiranga” em Guarapari

Este é o caso da Praia das Pelotas, localizada bem próxima ao Centro de Guarapari – ES. Isso mesmo! Além de ser uma praia bonita, o local ainda é de fácil acesso e fica perto de outras praias que são queridas na região. A Praia das Pelotas está praticamente na divisa com a Praia da Areia Preta, uma das mais famosas do estado.

Na lateral direita da Praia da Areia Preta há uma escada com um acesso para uma trilha. Assim, seguindo esta trilha por menos de dez minutos, você chegará na Praia das Pelotas. Esta praia de Guarapari – ES tem uma extensão de areia bem curta e é pouco frequentada. Sendo assim, se você busca por um lugar mais vazio e com uma bela paisagem, é uma ótima opção.

Todavia, exatamente por ser pouco frequentada, algumas pessoas tem receio de ir até lá e acham o local perigoso. Porém, em alguns dias há a presença de guarda-vidas e você também pode encontrar outros turistas pelo caminho. Aliás, o próprio trajeto da trilha já entrega uma paisagem privilegiada da Praia da Areia Preta, que é vista de cima.

Já para banho, a Praia das Pelotas não é recomendada e há uma placa de sinalização de risco.

📍 Praia das Pelotas, Guarapari – ES