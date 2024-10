Praia pouco explorada em Guarapari esbanja beleza e forma piscina natural

As praias de Guarapari – ES são bastante conhecidas e atraem turistas de diversas partes do Brasil. Todavia, no geral, as praias mais faladas popularmente são: Praia das Castanheiras, Areia Preta, Praia do Morro e Praia da Bacutia, por exemplo. Contudo, existem outras praias na cidade que esbanjam beleza e são pouco exploradas.

Uma delas é a Praia dos Namorados, localizada bem ao lado da Praia das Castanheiras. Ao subir o calçadão que contorna a Praia das Castanheiras, você verá um deck de madeira que possui duas descidas laterais para a Praia dos Namorados. Embaixo deste píer também há um quiosque exclusivo.

Assim como na Praia das Castanheiras, o mar da Praia dos namorados é calmo e dependendo do dia formará uma grande piscina natural, sem ondas. Sendo assim, o local pode ser ótimo para famílias com crianças. Esta praia de Guarapari tem uma extensão pequena e por isso se torna um cenário tão aconchegante e calmo.

Além disso, a praia é cercada por coqueiros e pedras, sendo um ambiente perfeito para fotos. Aliás, muitos turistas que estão em praias das redondezas vão até a Praia dos Namorados somente para apreciar a paisagem e fazer alguns cliques.