Praias exuberantes e muita história: conheça lugar onde o Brasil começou

No primeiro domingo de Páscoa da nação inaugurada em 1500, as caravelas portuguesas avistaram muito de longe um monte de 487 metros de altura e o capitão da esquadra deu-lhe o nome de Monte Pascoal. Não deu para toda a esquadra chegar perto da barra do rio (mais tarde batizada de Cahy), porque o mar estava revolto e havia ondas imensas — eram tantas que as naus rumaram adiante até encontrar… um porto seguro.

Assim nasceu a história do Brasil como é contada em Prado, sul da Bahia, distante 206 quilômetros de Porto Seguro, e que se orgulha de comportar a primeira praia brasileira e o monte nomeado por Cabral como também a Terra de Vera Cruz. Por isso a região faz parte da rota do descobrimento.

Com uma população de cerca de 28 mil habitantes, Prado é agradável em qualquer época do ano. Constitui um refúgio tranquilo que se destaca pelos seus 84km de praias deslumbrantes, onde rios se encontram com o mar e falésias em tons brancos e terrosos emprestam uma bela moldura para o cenário de desconexão e contentamento.

Foto: Márcio Filho / MTur

Jubarte

De julho a novembro, as jubartes migram das águas polares para as águas quentes do Oceano Atlântico brasileiro para acasalar e dar à luz. Prado, conhecida como um dos melhores pontos de observação desse fenômeno natural, atrai turistas ansiosos para testemunhar as baleias em seu habitat.

Os passeios saindo de Prado oferecem uma oportunidade única de ver essas criaturas majestosas de perto. A partir de R$ 210, o turista poderá embarcar numa escuna que o levará ao local onde se concentram as baleias. Outra opção é o fascinante arquipélago de Abrolhos, situado a 70km da costa. Até lá, o passeio de lancha ou barco, tipo catamarã, sai por R$ 450 com ótimos guias da Prado Tour. Telefone/WhatsApp: (73) 99917-2920.

Praias espetaculares de Prado

Na cidade, fica a Praia Novo Prado, e a visitação ao deslumbrante litoral começa na Praia das Falésias, localizada a apenas 6km do centro. Do mirante natural é possível admirar a grandiosidade das falésias em tons brancos e terrosos que se estendem ao logo da costa em uma paisagem que também se repete na vizinha praia das Amendoeiras.

Foto: Márcio Filho / MTur

Para quem ama aventura e quiser mergulhar, os recifes de Guaratiba são uma boa escolha. Durante a maré baixa, esses recifes de corais emergem e formam piscinas naturais repletas de vida marinha. É possível ver até tartarugas nadando livremente.

Ponto obrigatório é a Praia do Cahy. Local onde pelo menos uma nau de Cabral conseguiu acessar, capitaneada por Nicolau Coelho, que até fez contato com os índios tupiniquins. Muitos pesquisadores chegaram à conclusão de que essa charmosa e tranquila vila é o mesmo local descrito por Pero Vaz de Caminha ao chegar em solo nacional. Por isso, existe no local uma cruz e uma placa que simbolizam o título de 1ª praia do Brasil.

Foto: Márcio Filho / MTur

Fonte: Correio Braziliense