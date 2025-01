Praias, história e aventura: veja porque visitar Presidente Kennedy

Belas praias, igreja histórica e locais que possibilitam esportes de aventuras. Essas são algumas das atrações que se destacam no turismo de Presidente Kennedy, no extremo Sul do Espírito Santo. Além disso, a cidade ainda conta com uma programação especial, com shows e apresentações culturais e esportivas, durante a alta temporada de verão para visitantes e moradores.

Foto: Divulgação / Setur

Praias

A Praia das Neves, com 8 km de extensão, fica a aproximadamente 28 km do Centro. Com mar calmo e areias claras, o balneário é próprio para crianças. Além disso, possui quiosques de sapê, que dão um charme especial ao local. A praia é praticamente inexplorada.

Nesse sentido, é um ambiente ideal para o lazer em família. Neste balneário, a poucos metros da praia, está a centenária Igreja de Nossa Senhora das Neves, construída no século XVII pelos jesuítas.

Foto: Prefeitura de Presidente Kennedy

Já a Praia de Maroba, que fica a quase 20 km da sede, é a mais popular do município e cheia de falésias. Em sua orla existem diversas castanheiras, que se torna o point dos esportes de verão.

Uma praia de mar aberto , que conta com uma lagoa natural de água doce corrente em frente ao mar. Está a 19,8 km, ou seja, cerca de 21 minutos do Centro. No verão, com coco gelado e água fresca, o local é propício para um descanso. O trecho tem infraestrutura, com quiosques, restaurantes. Trata-se, então, de um ambiente ideal para o lazer em família e excursões de turistas.

Turismo de aventura em Presidente Kennedy

Para os amantes da natureza, as opções de lazer contemplam visitas a mangues, prática de cavalgadas e outros esportes de aventura. Durante o passeio, os turistas podem avistar animais da fauna silvestre, como capivaras, macacos, jacarés e diversas espécies de pássaros.

Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy.

É possível também ver a desova de tartarugas nas praias locais, além de andorinhas do mar, golfinhos e até baleias jubartes, que passam pela região com destino a Abrolhos, na Bahia.

Na divisa entre Presidente Kennedy e Rio de Janeiro, encontra-se uma grande área de mangue. São 300 hectares cercados de Mata Atlântica e restinga, sendo, dessa forma, uma região propícia para o ecoturismo.

E para quem gosta de trekking, o local mais indicado é o Morro da Serrinha. São 40 minutos de caminhada para alcançar o cume, de onde é possível ver o Oceano Atlântico, a Pedra do Itabira, o Frade e a Freira, o Monte Aghá, e até a Pedra Azul nas montanhas capixabas.

Turismo religioso

Já para quem é apaixonado por história, o Santuário de Nossa Senhora das Neves é uma ótima opção de turismo em Presidente Kennedy. Os jesuítas construíram o santuário, originalmente em madeira, em meados do século XVII. E, posteriormente reconstruída em alvenaria, com a ajuda de índios catequizados e escravos, em torno do ano de 1694.

Foto: Divulgação Diocese de Cachoeiro

A imagem da padroeira veio de Portugal em 1750. Ela foi restaurada uma única vez, em 1995, depois passou por um processo preventivo de descupinização e, em 2017, foi inteiramente restaurada.

O Santuário faz parte do projeto “Caminho dos Santuários” que consiste na reconstituição e institucionalização da rota percorrida regularmente por São José de Anchieta, nos seus últimos dez anos de vida (de 1587 a 1597). O trajeto inclui a antiga Vila de Rerigtiba, atual município de Anchieta, o Santuário Nacional de São José de Anchieta e o Santuário de Nossa Senhora das Neves, na cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo.

Além disso, também faz parte do turismo religioso a tradicional Festa de Nossa Senhora das Neves, que acontece sempre no dia 05 de agosto, dia da padroeira.