Que tal conferir o calendário de eventos para 2025 no Espírito Santo?

O Espírito Santo dispõe de diversas belezas e pontos turísticos que atraem os capixabas e também visitantes de fora. Além disso, os eventos no estado também são atrativos interessantes. Sendo assim, a Secretaria do Turismo (Setur) lançou o Calendário de Eventos 2025, destacando um significativo crescimento na programação turística do Espírito Santo. A nova edição contempla 230 eventos ao longo deste ano, marcando um aumento expressivo em relação aos 122 registrados em 2024.

Organizado com base nas informações das secretarias municipais de turismo, o calendário contempla eventos que tiveram início ainda no final de 2024 e seguem ao longo deste ano. Entre os destaques estão o Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória; o Festival Gastronômico Itaúnas e Sabores, em Conceição da Barra; a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante; e a Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta.

Além de destacar as tradições locais, o calendário reforça o compromisso da Setur em impulsionar o turismo cultural e gastronômico, fortalecendo o Estado como um destino diversificado e atrativo.

“Com o Calendário de Eventos 2025, damos mais um passo para consolidar o Espírito Santo como um destino turístico completo, que celebra sua cultura, gastronomia e tradições. Esse aumento na programação demonstra o trabalho integrado entre o Estado e os municípios, visando atrair cada vez mais visitantes e fortalecer a economia local. Estamos animados com o que 2025 reserva para o turismo capixaba”, disse o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Eventos no Espírito Santo em 2025

O Calendário de Eventos 2025 já está disponível no site oficial da Setur (CLIQUE AQUI), permitindo que turistas e capixabas planejem suas viagens e participem das festividades que movimentarão o Espírito Santo ao longo do ano.

Fonte: Setur ES