Você sabia que o Espírito Santo possui um incrível labirinto verde?

Se tem uma coisa que não falta nas montanhas capixabas é ponto turístico! Entretanto, uma nova atração vem encantando visitantes: um impressionante labirinto verde. Esculpido no coração da natureza, em Marechal Floriano, o local tem atraído cada vez mais turistas. Além disso, se transformou em um cenário popular para ensaios fotográficos e diversão para as crianças

Com suas imponentes cercas vivas e trajetos sinuosos, o labirinto desafia a orientação e instiga a curiosidade de quem se aventura por seus caminhos. Além de proporcionar uma experiência única de conexão com o meio ambiente, o local tem se tornado o destino favorito dos amantes de aventuras e da tranquilidade que só a natureza pode oferecer.

O labirinto capixaba fica dentro da vinícola Gardin Rubert, em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano. Com uma área de quase 300m², o local é uma das atrações da vinícola e encanta tanto adultos quanto crianças. A ideia de criar a passagem veio das filhas do empresário Sereno Gardin Rubert, proprietário do local.

O mais legal é que o acesso é totalmente gratuito! E você, está pronto para aceitar o desafio de encontrar a saída do labirinto verde?

A vinícola, situada em meio à natureza, é uma atração que proporciona um cenário perfeito para fotos lindas. De quinta a domingo, das 10h às 17h, a vinícola recebe visitantes sem necessidade de agendamento para grupos de até 10 pessoas, oferecendo um passeio pela propriedade e a oportunidade de degustar os vinhos que já estão prontos. Além disso, os visitantes podem explorar a adega, localizada no subsolo, e adquirir vinhos no varejo. Entretanto, para ensaios fotográficos, é necessário agendamento para definir datas e valores.

Conheça o labirinto verde capixaba:

Local: BR 262, km 71, distrito de Victor Hugo, em Marechal Floriano

Funcionamento: de quinta a domingo, de 10h às 17h

Não é necessário agendamento.