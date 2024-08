Resort de luxo, parque e hotel. Guarapari receberá investimento de R$ 500 milhões

O empresário Maely Coelho, dono da MedSênior, anunciou quatro projetos inovadores em Guarapari, que receberão investimentos superiores a R$ 500 milhões pelo Fundo MMP&Três. Reconhecida como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, Guarapari está prestes a receber um impulso significativo em turismo de negócios, lazer e saúde.

“Guarapari já é um destino turístico renomado no Espírito Santo. É um orgulho contribuir para criar novos atrativos e investir no desenvolvimento da região”, afirmou Maely Coelho, diretor-presidente do fundo.

Um dos projetos se concentrará no distrito de Buenos Aires, conhecido por suas características geográficas e climáticas distintas. O projeto prevê a construção de um mall de 2.800 m², com sete restaurantes e 13 lojas, inspirado na arquitetura de Gramado, no Rio Grande do Sul. A inauguração está prevista para outubro. Além do mall, Buenos Aires ganhará um parque temático, reforçando o objetivo de tornar a região uma mini-Gramado.

Imagem ilustrativa do parque Terra dos Dinos, que será erguido em Buenos Aires. Foto: MMP & TRÊS/Divulgação

Resort residencial de luxo em Guarapari

O fundo MMP&Três também investe em um resort residencial de alto padrão em Nova Guarapari, no antigo clube de tênis da Enseada Azul. Em parceria com a Grand Construtora, o empreendimento contará com três torres de quatro quartos e uma área de lazer completa, no estilo resort.

Reforma do hotel Porto do Sol

A reforma do Hotel Porto do Sol, localizado em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro, está programada para concluir em junho de 2025. O hotel, que funcionou por quase 50 anos em Guarapari, passará por uma revitalização completa, incluindo melhorias nas instalações elétrica e hidráulica, e uma repaginação no layout.

Novo projeto no Clube Siribeira

O antigo Clube Siribeira vai se transformar em um hotel cinco estrelas, uma torre residencial e uma marina. O projeto, desenvolvido pelo escritório global Creato, será o primeiro resort vertical de luxo do Estado, com design inspirado em edifícios dos Emirados Árabes.

Vista do resort que será construído no antigo clube de tênis, em Nova Guarapari. Foto: MMP & TRÊS/Divulgação

“Guarapari, com sua beleza natural, atrai turistas de todo o Brasil. Esses projetos não só transformarão a cidade, mas também estimularão novos investimentos e eventos durante o ano inteiro, além do verão”, conclui Maely Coelho.