Rota da Cerveja e do Espumante em Santa Teresa: um brinde ao ES

Imagine um roteiro cercado por montanhas, sabores marcantes e paisagens de tirar o fôlego. Agora adicione cervejas artesanais, espumantes finos e o charme das montanhas capixabas. Assim é a Rota da Cerveja e do Espumante, em Santa Teresa, um destino que conquista pelo paladar e pelo coração.

Conhecida como o “Beija-flor do Espírito Santo”, Santa Teresa encanta pela biodiversidade, cultura italiana e agora, também, pelo turismo enogastronômico. Então, se você ama experiências autênticas e deliciosas, esse passeio é pra você! Confira as dicas do Guia A!

🍺 Cervejarias no Circuito Caravaggio

O passeio começa no Circuito Caravaggio, um cantinho encantador da cidade, onde o clima ameno e o cenário de montanha combinam perfeitamente com uma boa bebida artesanal.

• Cervejaria Teresense

Com receitas autorais e ingredientes selecionados, a Teresense conquista pelo sabor e pelo visual. O espaço é aconchegante, com direito a deck para apreciar o pôr do sol com um copo gelado na mão.

• Cervejaria Três Santas

Criatividade é o lema da Três Santas. Lá você encontra desde IPAs encorpadas até rótulos com infusões inusitadas. Tudo isso em um ambiente descontraído, com aquele jeitinho de roça sofisticada que a gente ama.

• Villaggio Zamprogno

Mais que uma cervejaria, o local é uma experiência. Além das cervejas artesanais, a Villaggio oferece gastronomia italiana, produtos coloniais e uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

🍾 Casa dos Espumantes: a joia borbulhante do ES

Parada obrigatória da rota, a Casa dos Espumantes é a primeira vinícola do Espírito Santo a produzir espumantes pelo método Champenoise, o mesmo usado nas tradicionais regiões da França.

Cada gole carrega elegância, técnica e um toque capixaba que surpreende até os paladares mais exigentes. O espaço oferece degustações harmonizadas e uma imersão no universo das borbulhas.

☕ Café Manacá: tradição e aconchego

Pra fechar o tour com chave de ouro (ou melhor, com aroma de café passado na hora), o Café Manacá é o point ideal. Um dos mais tradicionais da região, o local serve cafés especiais, doces caseiros e quitutes que têm gosto de infância.

Com decoração charmosa e atendimento acolhedor, é o tipo de lugar que dá vontade de voltar todo fim de semana.

Um passeio para todos os sentidos

A Rota da Cerveja e do Espumante em Santa Teresa é o roteiro perfeito para casais, grupos de amigos ou até aquele passeio solo que vira memória pra vida toda. Mais do que bebidas, o trajeto oferece histórias, paisagens e sabores que representam o melhor do interior capixaba.

📌 Dica de ouro: vá com tempo para aproveitar com calma cada parada. E, claro, se for beber, escolha um motorista da vez ou opte pelos serviços de receptivo turístico local.

Leia também: Descubra o destino perfeito para dias inesquecíveis em meio à natureza