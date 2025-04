Rota do Itabira é a opção de lazer em Cachoeiro; confira os atrativos

Quem gosta de apreciar belas paisagens naturais e comida de qualidade tem uma nova opção turística em Cachoeiro – a Rota do Itabira. Com início na Estrada Municipal do Itabira, Km 17 da BR-482, ela tem, aproximadamente, 7 quilômetros de extensão e inclui opções de lazer para quem quer apreciar de perto a natureza que circunda o Pico do Itabira.

Entre as atrações, há piscinas cujas águas emanam diretamente das fontes e passeios de veículos 4×4 em meio à natureza, comida boa, e locais onde é possível aproveitar a vista privilegiada das paisagens no entorno da pedra, além de um espaço cultural reservado às tradições afro-brasileiras e educação ambiental.

A rota foi instituída por um esforço conjunto do Convention Vales e Café, Mucuim Consultoria, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim e do Conselho Municipal de Turismo de Cachoeiro. Seu objetivo é impulsionar o turismo local, destacando as belezas naturais do Pico do Itabira – um dos principais cartões-postais mais importantes para o município.

Rota do Itabira

Quer conhecer mais? Confira as atrações e os contatos de cada empreendimento:

1 – Piscinas do Itabira: com piscinas de águas que emanam direto da nascente, tem bicas naturais, áreas sombreadas, restaurante com comida caseira e cerveja gelada. Ideal para famílias que buscam tranquilidade. Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Mais informações: @aguasdoitabira ou pelos telefones (28) 99984-3130 / (28) 99945-0904.

2 – EcoPark Itabira: nesse passeio, em área de acesso restrito a carros 4×4, é possível contemplar paisagens naturais, com transporte em jardineira (veículo adaptado) e um café da manhã especial, com cardápio exclusivo. Contato: @eco_park_itabira e (28) 99253-5205.

3 – Fábrica de Doces Rillu e Balas Itabira: faz uma das balas mais tradicionais de Cachoeiro, que é a de coco queimado, no mercado desde a década de 50. Além dela, também produz cocadas, mariola, doces de mamão e abóbora. Os visitantes podem conhecer o processo de fabricação e conferir o mostruário na recepção. Funciona das 7h às 17h. Contato: @doces_rilu_balas_itabira e (28) 99979-0235 / (28) 99884-0601.

4 – Sítio do Alvo: piscina, lago e um amplo espaço verde tornam-se locais ideais para eventos, encontros familiares e ensaios fotográficos, além de oferecer uma vista privilegiada para a Pedra do Itabira. Para visitar, é preciso fazer reserva. Os contatos são: @sitioalvo e (28) 99941-7185 e (28) 99994-1233.

5 – Centro Cultural Dandara: o espaço é destinado à preservação da história, da arte e da valorização da cultura afro-brasileira, bem como para a educação ambiental. Para mais informações: @dandaracult e (28) 99923-5701.

6 – Canto Verde Ollifer: vende mudas de plantas diversas. Para mais informações: @cantoverdeolifer e (28) 99883-2506.