Roteiro de fé: descubra os monumentos religiosos do Espírito Santo

O Espírito Santo tem ganhado visibilidade nacional como destino de turismo religioso. Com templos que atravessam séculos, o Estado revela a diversidade de crenças do povo capixaba e convida fiéis e admiradores da arquitetura sacra a percorrer um verdadeiro roteiro de fé e história.
Confira alguns dos principais monumentos religiosos que encantam não só pela importância espiritual, mas também pela beleza arquitetônica e valor histórico-cultural no Estado.
Convento da Penha – Vila Velha
Principal símbolo da fé católica no Estado, o Convento da Penha foi fundado em 1558 e está localizado a 154 metros de altura, no alto de um penhasco com vista para a baía de Vitória. O acesso pode ser feito a pé pela tradicional Ladeira da Penitência ou de carro até o Campinho, de onde partem trilhas e missas ao ar livre.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Vila Velha
Fundada em 1535, é considerada o marco da colonização capixaba. A igreja já recebeu figuras históricas como Dom Pedro II e mantém viva a arquitetura colonial com traços do barroco.
Santuário Nacional São José de Anchieta – Anchieta
Construído no século XVI pelo padre José de Anchieta, o santuário reúne igreja, museu, cela do padre e a praça matriz. Um lugar que preserva a memória da missão catequizadora da região.
Mosteiro Zen Morro da Vargem e Grande Buda – Ibiraçu
Primeiro centro de formação monástica budista da América Latina, o local abriga o Grande Buda, com 35 metros de altura. É o maior símbolo do budismo no Brasil e está aberto à visitação aos domingos, mediante agendamento.
Igreja Ortodoxa Grega São Jorge – Vitória
Inaugurada em 1987, simboliza a presença da imigração grega no Espírito Santo. Sua arquitetura remete às igrejas ortodoxas europeias e está situada no bairro Barro Vermelho.
Basílica de Santo Antônio – Vitória
Inspirada na arquitetura renascentista italiana, foi construída entre 1956 e 1976 e declarada Basílica pelo Vaticano em 2008. Seu interior abriga obras de artistas italianos renomados.
Catedral Metropolitana de Vitória
Com construção iniciada em 1920, a imponente catedral fica no coração da capital e mistura estilos arquitetônicos. É um dos pontos mais visitados da Cidade Alta.
Igreja dos Reis Magos – Serra
Construída entre 1580 e 1615 por padres jesuítas e indígenas, tem vista privilegiada para o mar e é tombada pelo Iphan. O pôr do sol no mirante é um espetáculo à parte.
Igreja de São Gonçalo – Vitória
Erguida no século XVIII, é conhecida como a “igreja dos casamentos duradouros”. Seu interior barroco e a missa mensal em latim oferecem uma experiência única.
Igreja Velha – São Mateus
Ruínas de uma grandiosa construção do século XIX, feita com óleo de baleia e pedras. Mesmo inacabada, a estrutura chama atenção pela imponência e história.
Antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição – Guarapari
Fundada por Padre Anchieta em 1585, é a primeira igreja do mundo consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. O templo é tombado pelo Iphan e marca a origem da cidade.
Igreja Nossa Senhora da Conceição – Viana
Construída por imigrantes açorianos entre 1815 e 1817, é um dos símbolos do barroco capixaba. Uma curiosidade: suas torres são assimétricas por causa de um incêndio.
Igreja Luterana – Domingos Martins
Construída por imigrantes alemães, é o mais antigo templo protestante com torre na América Latina. Tornou-se símbolo da resistência luterana durante o Império.
Igreja São Sebastião – Afonso Cláudio
Localizada no centro do município, a matriz foi ampliada em 1949 com apoio popular. Destaca-se pelas pinturas internas e pela devoção ao padroeiro São Sebastião.
Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha – Castelo
Construída entre 1955 e 1965, é conhecida por seus vitrais e torres sinaleiras com influências bizantinas. É patrimônio cultural tombado do Espírito Santo.
Catedral São Pedro – Cachoeiro de Itapemirim
A Catedral de São Pedro foi inaugurada em Cachoeiro em 1949. De estilo gótico, o templo se destaca por seus vitrais, que retratam São Pedro em passagens bíblicas. A Catedral de São Pedro é sede da Diocese de Cachoeiro De Itapemirim, responsável pelas paróquias do sul do estado.
