Roteiro de fé: descubra os monumentos religiosos do Espírito Santo

O Espírito Santo tem ganhado visibilidade nacional como destino de turismo religioso. Com templos que atravessam séculos, o Estado revela a diversidade de crenças do povo capixaba e convida fiéis e admiradores da arquitetura sacra a percorrer um verdadeiro roteiro de fé e história.

Confira alguns dos principais monumentos religiosos que encantam não só pela importância espiritual, mas também pela beleza arquitetônica e valor histórico-cultural no Estado.

Convento da Penha – Vila Velha

Foto: Jeferson Pancieri / Setur

Principal símbolo da fé católica no Estado, o Convento da Penha foi fundado em 1558 e está localizado a 154 metros de altura, no alto de um penhasco com vista para a baía de Vitória. O acesso pode ser feito a pé pela tradicional Ladeira da Penitência ou de carro até o Campinho, de onde partem trilhas e missas ao ar livre.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Vila Velha

Foto: Adessandro Reis

Fundada em 1535, é considerada o marco da colonização capixaba. A igreja já recebeu figuras históricas como Dom Pedro II e mantém viva a arquitetura colonial com traços do barroco.

Santuário Nacional São José de Anchieta – Anchieta

Foto: Divulgação/PMA

Construído no século XVI pelo padre José de Anchieta, o santuário reúne igreja, museu, cela do padre e a praça matriz. Um lugar que preserva a memória da missão catequizadora da região.

Mosteiro Zen Morro da Vargem e Grande Buda – Ibiraçu

Primeiro centro de formação monástica budista da América Latina, o local abriga o Grande Buda, com 35 metros de altura. É o maior símbolo do budismo no Brasil e está aberto à visitação aos domingos, mediante agendamento.

Igreja Ortodoxa Grega São Jorge – Vitória

Inaugurada em 1987, simboliza a presença da imigração grega no Espírito Santo. Sua arquitetura remete às igrejas ortodoxas europeias e está situada no bairro Barro Vermelho.

Basílica de Santo Antônio – Vitória

Foto: Leonardo Silveira

Inspirada na arquitetura renascentista italiana, foi construída entre 1956 e 1976 e declarada Basílica pelo Vaticano em 2008. Seu interior abriga obras de artistas italianos renomados.

Catedral Metropolitana de Vitória

Foto: Vitor Jubini

Com construção iniciada em 1920, a imponente catedral fica no coração da capital e mistura estilos arquitetônicos. É um dos pontos mais visitados da Cidade Alta.

Igreja dos Reis Magos – Serra

Construída entre 1580 e 1615 por padres jesuítas e indígenas, tem vista privilegiada para o mar e é tombada pelo Iphan. O pôr do sol no mirante é um espetáculo à parte.

Igreja de São Gonçalo – Vitória

Foto: Diego Alves

Erguida no século XVIII, é conhecida como a “igreja dos casamentos duradouros”. Seu interior barroco e a missa mensal em latim oferecem uma experiência única.

Igreja Velha – São Mateus

Ruínas de uma grandiosa construção do século XIX, feita com óleo de baleia e pedras. Mesmo inacabada, a estrutura chama atenção pela imponência e história.

Antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição – Guarapari

Foto: Sagrilo

Fundada por Padre Anchieta em 1585, é a primeira igreja do mundo consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. O templo é tombado pelo Iphan e marca a origem da cidade.

Igreja Nossa Senhora da Conceição – Viana

Foto: Tadeu Bianconi

Construída por imigrantes açorianos entre 1815 e 1817, é um dos símbolos do barroco capixaba. Uma curiosidade: suas torres são assimétricas por causa de um incêndio.

Igreja Luterana – Domingos Martins

Construída por imigrantes alemães, é o mais antigo templo protestante com torre na América Latina. Tornou-se símbolo da resistência luterana durante o Império.

Igreja São Sebastião – Afonso Cláudio

02 – 07 – 16 – Afonso Claudio – Espirito Santo – Fotos para divulgacao turistica do municipio de Afonso Claudio, para o Montanhas Capixabas Covention & Visitors Bureau – Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Localizada no centro do município, a matriz foi ampliada em 1949 com apoio popular. Destaca-se pelas pinturas internas e pela devoção ao padroeiro São Sebastião.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha – Castelo

Foto: Vítor Jubini / MTur

Construída entre 1955 e 1965, é conhecida por seus vitrais e torres sinaleiras com influências bizantinas. É patrimônio cultural tombado do Espírito Santo.

Catedral São Pedro – Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Thiers Turini

A Catedral de São Pedro foi inaugurada em Cachoeiro em 1949. De estilo gótico, o templo se destaca por seus vitrais, que retratam São Pedro em passagens bíblicas. A Catedral de São Pedro é sede da Diocese de Cachoeiro De Itapemirim, responsável pelas paróquias do sul do estado.