Turismo religioso: conheça o Santuário das Neves, em Presidente Kennedy

Tombado como patrimônio histórico pelo município em 17 de janeiro de 1995 e pelo estado em 26 de novembro de 2008, o Santuário das Neves, em Presidente Kennedy, é um dos principais pontos de peregrinação do Espírito Santo.

O santuário está localizado na Praia das Neves, a 27 km do centro de Presidente Kennedy. Sua arquitetura em estilo colonial é bem humilde, mas o valor para os fiéis é inestimável.

A Paróquia Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, possui 31 Comunidades Eclesiais de Base pertencentes a diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação

Centenas de católicos realizam uma novena em homenagem à santa, todo dia 5 de cada mês. Porém, no dia 5 de agosto, caravanas com milhares de fiéis tomam conta do pequeno santuário, para orar e festejar o Dia de Nossa Senhora das Neves.

O padre jesuíta José de Almeida, com a ajuda dos índios catequizados, construiu a igreja entre 1707 e 1759. Eles utilizaram óleo de baleia, ostra, pedra, barro, areia e cal.

Foto: Divulgação / Diocese de Cachoeiro

Foto: Divulgação / Diocese de Cachoeiro

Os jesuítas chegaram à região pelo Rio Itabapoana e se instalaram na Fazenda Muribeca. O local produzia carne, peixe e outros alimentos para o sustento do projeto missionário no estado.

Nossa Senhora das Neves

Em síntese, a história de Nossa Senhora das Neves teve origem no dia 5 de agosto de 352 em Roma. Nossa Senhora teria aparecido numa visão ao Papa Libério e a um rico romano. Na visão, ela pediu que eles construíssem uma igreja no local onde nevasse.

Era verão, mas no dia seguinte pela manhã ocorreu uma forte nevada no monte onde foi construído o santuário de Santa Maria da Neve.

Foto: Divulgação / Diocese de Cachoeiro