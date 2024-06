RuralturES: Fazenda Pindobas será novo marco para o turismo de experiência

A 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024), de 05 a 08 de setembro, em Venda Nova do Imigrante (ES), traz consigo a promessa de uma experiência singular. Este ano, o evento ocorrerá em um local emblemático: a Fazenda Pindobas, parte de um complexo que delineará o promissor Distrito Turístico de Pindobas. Além de celebrar a rica história e cultura da região, a iniciativa também marca o início de uma nova fase para o turismo rural no Espírito Santo.

A novidade da RuralturES vem consolidar o projeto Distrito Turístico de Pindobas. Destacando, assim, Venda Nova do Imigrante, a “Capital Nacional do Agroturismo”, como referência no agroturismo nacional. Com uma fusão de tradição e inovação, o projeto pioneiro pretende ser um catalisador do desenvolvimento regional, com uma série de atrativos.

Fazenda Pindobas

A Fazenda Pindobas, com sua história secular e conexão com a saga dos imigrantes italianos, emerge como peça central desse legado. Testemunha de períodos marcantes da história local, a fazenda não apenas reflete transformações ao longo do tempo, mas também contribuiu para a formação da identidade cultural do município.

Um dos ícones é a histórica Igreja de Nossa Senhora da Penha, localizada no km 8 da Rodovia Pedro Cola, um símbolo da rica herança cultural da região. A igreja é a mais antiga de Venda Nova e está bem conservada, inclusive o altar foi restaurado recentemente. No dia de Corpus Christi, sempre é realizada uma procissão sobre os tapetes coloridos feitos pela comunidade.

A expectativa é que o Distrito Turístico de Pindobas, uma vez finalizado, seja um polo de referência para o turismo de experiência no Espírito Santo. E, desta forma, impulsionando o desenvolvimento regional e promovendo a preservação da identidade cultural local.

Para dar início a esse projeto, nada melhor que começar com a maior feira de turismo de experiência do Espírito Santo. A nova planta do evento ocupará um complexo de 2.335 m² na Fazenda Pindobas. O equivalente ao espaço do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão“, onde ocorreram as edições anteriores. Os organizadores esperam público de 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento.

RuralturES

A 4ª RuralturES é uma iniciativa do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures). Em 2023, a RuralturES teve mais de 30 horas de programação. Além disso, movimentou mais de R$ 2,3 milhões apenas no local do evento, sem contar a renda gerada pela ocupação hoteleira e pela cadeia produtiva do turismo no município e arredores. Durante a Feira, os visitantes puderam acessar produtos de 140 empreendedores capixabas. Desde artesanatos até cafés especiais, além de prestigiar apresentações culturais de música e danças folclóricas.

